FONTOS Sorra zárják el azokat a nyersanyagokat, amik nélkül megáll a modern világ
Egy éve nem látott támadás érte Moszkvát
Egy éve nem látott támadás érte Moszkvát

Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszországot, azon belül Moszkvát is. A fővárost több mint egy éve nem érte ekkora csapás, a támadásokban legalább négyen életüket vesztették.

A moszkvai régió kormányzója, Andrej Vorobjov közölte, hogy Himkiben egy lakóházat ért találat. Ennek következtében egy nő meghalt, a romok alatt pedig még egy embert kerestek a mentőcsapatok. A Mityiscsi járásban található Pogorelje faluban két férfi vesztette életét. Több lakóépületben és infrastrukturális létesítményben is kár keletkezett.

A TASZSZ hírügynökség Szergej Szobjanyin moszkvai polgármesterre hivatkozva arról számolt be, hogy éjfél óta 81 drónt semmisített meg a légvédelem a főváros térségében. Szobjanyin szerint tizenketten sérültek meg, a többségük a moszkvai olajfinomító bejárata közelében. A polgármester hozzátette, hogy a finomító berendezéseiben nem esett kár, három lakóépület viszont megsérült.

Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka és a délelőtt folyamán összesen 556 drónt lőttek le országszerte.

A Belgorodi területen a hatóságok egy további halálos áldozatot jelentettek.

Oroszország legnagyobb repülőtere, a moszkvai Seremetyjevo területére is hullottak drónroncsok. A reptér közleménye szerint azonban a törmelékek nem okoztak kárt.

Forrás: Reuters

