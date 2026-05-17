Egy éve nem látott támadás érte Moszkvát

A moszkvai régió kormányzója, Andrej Vorobjov közölte, hogy Himkiben egy lakóházat ért találat. Ennek következtében egy nő meghalt, a romok alatt pedig még egy embert kerestek a mentőcsapatok. A Mityiscsi járásban található Pogorelje faluban két férfi vesztette életét. Több lakóépületben és infrastrukturális létesítményben is kár keletkezett.
A TASZSZ hírügynökség Szergej Szobjanyin moszkvai polgármesterre hivatkozva arról számolt be, hogy éjfél óta 81 drónt semmisített meg a légvédelem a főváros térségében. Szobjanyin szerint tizenketten sérültek meg, a többségük a moszkvai olajfinomító bejárata közelében. A polgármester hozzátette, hogy a finomító berendezéseiben nem esett kár, három lakóépület viszont megsérült.
Az orosz védelmi minisztérium tájékoztatása szerint az éjszaka és a délelőtt folyamán összesen 556 drónt lőttek le országszerte.
A Belgorodi területen a hatóságok egy további halálos áldozatot jelentettek.
Oroszország legnagyobb repülőtere, a moszkvai Seremetyjevo területére is hullottak drónroncsok. A reptér közleménye szerint azonban a törmelékek nem okoztak kárt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Hogyan lehetne oldani a magyar nyugdíjkorhatár egyszerre fennálló merevségét és lazaságát?
Simonovits András írása.
Van egy eszköz, amelyből kritikus szintre süllyedt Kijev készlete - Végzetes hiány alakulhat ki Ukrajnában
Igencsak baljóslatú forgatókönyvekkel lehet számolni.
Meglépte az Egyesült Államok: lejárt a kulcsfontosságú engedély, drasztikus fordulat jöhet az orosz olaj körül
Az ázsiai országok lobbija ugyanakkor még közbeszólhat.
Teljesen visszacsinálná a Brexitet a brit kormányfő kihívója
Most már a lakosság is a csatlakozás pártján áll.
Készül a nagy terv: eddig sosem látott összefogás indul az ukrán égbolt védelmében
Nagy bejelentést tett Zelenszkij.
Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”
Keményen válaszolt a kormányfőnek a felmentett helyettes államtitkár.
Kemény kérdést intézett Magyar Péter a Kúria elnökéhez
Délután meg is érkezett a válasz.
Bloomberg: a befektetők többsége továbbra is vakon bízik a részvénypiacokban
Pedig egyre több repedés látszik a felszín alatt.
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
A magyar cégek 75 százalékának van körforgásos célja, de csak minden ötödiknek van terve hozzá
A hulladékcsökkentés fontos, de korántsem elég - a BCSDH és a KPMG közös felmérése szerint a magyarországi, fenntarthatóságban élen járó vállalatok jelentős része
Top 10 osztalék részvény - 2026. május
Május negyedikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző h
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?