Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Az Egyesült Államok hagyta lejárni az orosz olajszállítmányokra vonatkozó ideiglenes szankciós mentességet, ami újabb feszültséget hozhat az amúgy is szűkös globális olajpiacon. Közben Zelenszkij szerint Franciaország is részt venne egy új, ballisztikus rakéták elleni védelmi együttműködésben, amelybe Kijev több nemzetközi partnerét is bevonná. A fronton eközben Valerij Geraszimov orosz vezérkari főnök szerint a Nyugati Harccsoport mintegy 350 kilométeres szakaszon folytat támadó műveleteket, miközben több településnél is harcok zajlanak. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.
Üzent a Kreml

Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről - nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című vasárnapi műsorában.

"Ennek a témának (a párbeszédnek) az élénk megvitatása, az az elmozdulás, hogy 'valamikor valahogy kénytelenek leszünk beszélni az oroszokkal', jó dolog" - mondta.

Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt.

"Ezek a viták (a tárgyalásokról) valahol a levegőben lógnak, de Putyin számukra pontosan annyira van közel, amennyire a telefonkagyló" - hangoztatta.

A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül "ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd". "Az orosz fél készen áll erre" - tette hozzá.

Megkérdőjelezte annak célszerűségét, hogy Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő vigye a tárgyalásokat Moszkvával az EU részéről. "Kaja Kallasnak az az érdeke, hogy ne legyen tárgyaló. Nem lenne könnyű dolga. Ha emlékeznek, Putyin elnök azt mondta, hogy ez elvileg bárki lehet, akinek még nem sikerült túl sok rosszat összebeszélnie" - jegyezte meg a Kreml szóvivője.

Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kallas kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra. (MTI)

A legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen

Szergej Szobjanin polgármester reggel arról számolt be, hogy a légvédelem éjfél után 81 Moszkvára tartó drónt lőtt le, egy nap leforgása alatt pedig több mint 120-at. A TASZSZ hírügynökség összesítése szerint idén

ez volt az eddigi legnagyszabásúbb, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott támadás az orosz főváros ellen.

Halottjai is vannak a Moszkva körzetét ért ukrán dróntámadásnak

Három ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsebesült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadás következtében - közölték a helyi hatóságok.

A vasárnapra virradóra végrehajtott támadás során az orosz fővárosban legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, legtöbben az olajfinomító bejáratánál, a moszkvai régióban pedig hárman meghaltak és hatan megsebesültek. A halálos áldozatok közül kettőt Mityiscsiből, egyet Himkiből jelentettek.

India moszkvai nagykövetsége az X-en közölte, hogy a moszkvai régió elleni dróntámadás következtében egy indiai állampolgár életét vesztette, három pedig megsebesült. A külképviselet munkatársai a helyszínre utaztak.

Az olajfinomító működésében nem történt fennakadás. A seremetyjevói repülőtér területén drónroncsok hullottak le, de személyi sérülés nem történt, károk nem keletkeztek. A főváros körzetének mind a négy repülőterén korlátozták a forgalmat, az intézkedések mintegy száz járatot érintettek. "Az Eurovíziós Dalfesztivál dalainak hangjaira a kijevi rezsim az EU-tagállamok pénzéből újabb tömeges terrortámadást hajtott végre. A támadás célpontjai kizárólag békés célpontok voltak - emberek, többlakásos épületek és magánházak.

Ezek a terrortámadások, akárcsak az előzőek, (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) és a Bankova (az ukrán kormányzat), valamint az őket finanszírozó nyugati kisebbség bűncselekményei" - kommentálta a történteket Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ-nak nyilatkozva. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 556 ukrán drónt lőtt le 15 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részén az elektromos hálózatra mért csapások zavarokat okoztak a vízellátásban. (MTI)

Hivatalos: egymásnak adja a kilincset Pekingben Trump és Putyin

Vlagyimir Putyin orosz elnök május 19. és 20. között Pekingben találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel – közölte szombaton Moszkva és Peking - írta a CNBC.

Vallottak az ukránok, mit találtak el Moszkva mellett

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vasárnap bejelentette, hogy az ukrán haderő csapást mért egy olajfinomítóra és két olajátemelő állomásra az oroszországi Moszkvai területen.

Fel nem robbant lövedéket találtak Romániában

Fel nem robbant lövedéket találtak egy lakatlan ház udvarán Románia délkeleti részén, az ukrán határ közelében. A román védelmi minisztérium szerint a lövedékben 2 kilogramm robbanóanyag volt, a területet lezárták, de az eszköz eredetét nem közölték. Az eset azért érzékeny, mert az Ukrajna dunai kikötőit támadó orosz drónok többször is megsértették már Románia légterét, és korábban roncsdarabok is hullottak román területre.

A német vezérkari főnök szerint Oroszország éveken belül megtámadhatja a NATO-t

A német vezérkari főnök szerint Oroszország legkésőbb 2029-re katonailag is próbára teheti a NATO-t. A katonai vezető ezért egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti. Bár a legtöbb elemző a Baltikumot tartja a legsebezhetőbb régiónak, biztonságpolitikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges orosz támadás első célpontja akár Németország is lehet. Ennek fényében Berlin saját nagy hatótávolságú rakéták beszerzésére készül, miután az amerikai fegyvertelepítés terve lekerült a napirendről - tudósított az Euronews.

Egy éve nem látott támadás érte Moszkvát

Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszországot, azon belül Moszkvát is. A fővárost több mint egy éve nem érte ekkora csapás, a támadásokban legalább négyen életüket vesztették.

Rendkívüli állapotot hirdettek Rjazanyban, lehengerlő orosz támadás indult – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton

Rendkívüli állapotot hirdettek ki Rjazanyban a regionális hatóságok péntek délután az éjszakai ukrán dróntámadást követően. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna hírszerzési információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra készül, hogy jobban bevonja Belaruszt a háborúba. Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő árnyalta az elnök kijelentését: szerinte nem kell egy újabb, Észak-Ukrajna elleni inváziótól tartani. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

