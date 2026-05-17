Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről - nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című vasárnapi műsorában.

"Ennek a témának (a párbeszédnek) az élénk megvitatása, az az elmozdulás, hogy 'valamikor valahogy kénytelenek leszünk beszélni az oroszokkal', jó dolog" - mondta.

Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt.

"Ezek a viták (a tárgyalásokról) valahol a levegőben lógnak, de Putyin számukra pontosan annyira van közel, amennyire a telefonkagyló" - hangoztatta.

A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül "ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd". "Az orosz fél készen áll erre" - tette hozzá.

Megkérdőjelezte annak célszerűségét, hogy Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő vigye a tárgyalásokat Moszkvával az EU részéről. "Kaja Kallasnak az az érdeke, hogy ne legyen tárgyaló. Nem lenne könnyű dolga. Ha emlékeznek, Putyin elnök azt mondta, hogy ez elvileg bárki lehet, akinek még nem sikerült túl sok rosszat összebeszélnie" - jegyezte meg a Kreml szóvivője.

Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kallas kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra. (MTI)