Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Üzent a Kreml
Pozitív elmozdulást jelent az a tény, hogy Európában vita kezdődött az Oroszországgal való párbeszéd szükségességéről - nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című vasárnapi műsorában.
"Ennek a témának (a párbeszédnek) az élénk megvitatása, az az elmozdulás, hogy 'valamikor valahogy kénytelenek leszünk beszélni az oroszokkal', jó dolog" - mondta.
Peszkov szerint az európai vezetők, ha kapcsolatba akarnak lépni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, felhívhatják őt.
"Ezek a viták (a tárgyalásokról) valahol a levegőben lógnak, de Putyin számukra pontosan annyira van közel, amennyire a telefonkagyló" - hangoztatta.
A Kreml szóvivője kifejezte reményét, hogy Európában végül "ez a gyakorlatias megközelítés fog érvényesülni, és ez valamilyen konkrét formát ölt majd". "Az orosz fél készen áll erre" - tette hozzá.
Megkérdőjelezte annak célszerűségét, hogy Kaja Kallas uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő vigye a tárgyalásokat Moszkvával az EU részéről. "Kaja Kallasnak az az érdeke, hogy ne legyen tárgyaló. Nem lenne könnyű dolga. Ha emlékeznek, Putyin elnök azt mondta, hogy ez elvileg bárki lehet, akinek még nem sikerült túl sok rosszat összebeszélnie" - jegyezte meg a Kreml szóvivője.
Putyin korábban a maga részéről Gerhard Schröder volt német kancellárt nevezte meg a legalkalmasabb jelöltként az EU és Oroszország közötti esetleges tárgyalásokra, hozzátéve, hogy Moszkva ezektől soha nem zárkózott el. Kallas kizárta Schröder személyét, és úgy vélekedett, hogy ő maga is alkalmas lenne a feladatra. (MTI)
A legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen
Szergej Szobjanin polgármester reggel arról számolt be, hogy a légvédelem éjfél után 81 Moszkvára tartó drónt lőtt le, egy nap leforgása alatt pedig több mint 120-at. A TASZSZ hírügynökség összesítése szerint idén
ez volt az eddigi legnagyszabásúbb, pilóta nélküli repülőgépekkel végrehajtott támadás az orosz főváros ellen.
Halottjai is vannak a Moszkva körzetét ért ukrán dróntámadásnak
Három ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsebesült a Moszkvát és környékét vasárnapra virradóra és reggel ért ukrán dróntámadás következtében - közölték a helyi hatóságok.
A vasárnapra virradóra végrehajtott támadás során az orosz fővárosban legkevesebb 12 ember szenvedett sérüléseket, legtöbben az olajfinomító bejáratánál, a moszkvai régióban pedig hárman meghaltak és hatan megsebesültek. A halálos áldozatok közül kettőt Mityiscsiből, egyet Himkiből jelentettek.
India moszkvai nagykövetsége az X-en közölte, hogy a moszkvai régió elleni dróntámadás következtében egy indiai állampolgár életét vesztette, három pedig megsebesült. A külképviselet munkatársai a helyszínre utaztak.
Az olajfinomító működésében nem történt fennakadás. A seremetyjevói repülőtér területén drónroncsok hullottak le, de személyi sérülés nem történt, károk nem keletkeztek. A főváros körzetének mind a négy repülőterén korlátozták a forgalmat, az intézkedések mintegy száz járatot érintettek. "Az Eurovíziós Dalfesztivál dalainak hangjaira a kijevi rezsim az EU-tagállamok pénzéből újabb tömeges terrortámadást hajtott végre. A támadás célpontjai kizárólag békés célpontok voltak - emberek, többlakásos épületek és magánházak.
Ezek a terrortámadások, akárcsak az előzőek, (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) és a Bankova (az ukrán kormányzat), valamint az őket finanszírozó nyugati kisebbség bűncselekményei" - kommentálta a történteket Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a TASZSZ-nak nyilatkozva. Az orosz védelmi minisztérium közölte, hogy a légvédelem az éjszaka folyamán 556 ukrán drónt lőtt le 15 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett. Zaporizzsja megye orosz ellenőrzés alá került részén az elektromos hálózatra mért csapások zavarokat okoztak a vízellátásban. (MTI)
Hivatalos: egymásnak adja a kilincset Pekingben Trump és Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök május 19. és 20. között Pekingben találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel – közölte szombaton Moszkva és Peking - írta a CNBC.
Vallottak az ukránok, mit találtak el Moszkva mellett
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vasárnap bejelentette, hogy az ukrán haderő csapást mért egy olajfinomítóra és két olajátemelő állomásra az oroszországi Moszkvai területen.
Fel nem robbant lövedéket találtak Romániában
Fel nem robbant lövedéket találtak egy lakatlan ház udvarán Románia délkeleti részén, az ukrán határ közelében. A román védelmi minisztérium szerint a lövedékben 2 kilogramm robbanóanyag volt, a területet lezárták, de az eszköz eredetét nem közölték. Az eset azért érzékeny, mert az Ukrajna dunai kikötőit támadó orosz drónok többször is megsértették már Románia légterét, és korábban roncsdarabok is hullottak román területre.
A német vezérkari főnök szerint Oroszország éveken belül megtámadhatja a NATO-t
A német vezérkari főnök szerint Oroszország legkésőbb 2029-re katonailag is próbára teheti a NATO-t. A katonai vezető ezért egy magas készenlétű haderő azonnali kialakítását sürgeti. Bár a legtöbb elemző a Baltikumot tartja a legsebezhetőbb régiónak, biztonságpolitikai szakértők arra figyelmeztetnek, hogy egy esetleges orosz támadás első célpontja akár Németország is lehet. Ennek fényében Berlin saját nagy hatótávolságú rakéták beszerzésére készül, miután az amerikai fegyvertelepítés terve lekerült a napirendről - tudósított az Euronews.
Egy éve nem látott támadás érte Moszkvát
Nagyszabású ukrán dróntámadás érte Oroszországot, azon belül Moszkvát is. A fővárost több mint egy éve nem érte ekkora csapás, a támadásokban legalább négyen életüket vesztették.
Rendkívüli állapotot hirdettek Rjazanyban, lehengerlő orosz támadás indult – Híreink az orosz-ukrán háborúról szombaton
Rendkívüli állapotot hirdettek ki Rjazanyban a regionális hatóságok péntek délután az éjszakai ukrán dróntámadást követően. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nemrég arról beszélt, hogy Ukrajna hírszerzési információi szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök arra készül, hogy jobban bevonja Belaruszt a háborúba. Olekszandr Kovalenkó ukrán katonai szakértő árnyalta az elnök kijelentését: szerinte nem kell egy újabb, Észak-Ukrajna elleni inváziótól tartani. Híreink az orosz-ukrán háborúról percről percre.
Visszatér a nyár? Erre számíthatunk a jövő héten az időjárástól
Jó hír, ha már elege van az esőből.
Tombol az új magyar vásárlási őrület: egyre több helyről távozunk fizetés nélkül
Lassan megismerkedik Magyarország a négybetűs kifejezéssel.
Kiderült, mi okozta a kiadós esőt Magyarországon
Rég volt ilyen együttállás.
Egyszer már átléptük a 1,5 fokos felmelegedési küszöböt – De mikor válik ez tartóssá?
A hosszú távú átlagok szerint 2028 körül léphetjük át a 1,5 °C-os szintet.
Hírszerzési jelentés: akár Amerika elleni támadásra is készülhet Kuba
Egyre több drónt vesznek.
Dróncsapás ért egy atomerőművet, de igyekeznek mindenkit megnyugtatni
A sugárzás normális.
Hivatalos: egymásnak adja a kilincset Pekingben Trump és Putyin
Az orosz elnök kedden utazik Kínába.
A megugró kötvényhozamokról tárgyalnak a világ legerősebb országai hétfőn
Összeülnek a G7-ek.
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Brit kötvénypiaci vihar: politikai válság és a piac fegyelmező ereje
A 30 éves brit állampapírok hozama megközelítette az 5,8 százalékot, a piac pedig egyértelműen beárazta az országspecifikus kockázatokat. Kéri Botond, a Gránit Alapkezelő portfóliókezelőj
Szlovénia elhúzott, Magyarország hátrébb csúszott a K+F kiadásokban
Van, aki tartósan a régió élén maradt, mások látványos felzárkózást hajtottak végre, néhány gazdaság viszont érezhetően lemaradt. A kutatás-fejlesztési ráfordítások a Baltikum-Balkán
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?