Hatalmas támadásokat vezényel Ukrajna - Mégis hogyan?

Az ukrán vezető Telegram-oldalán azt hangoztatta, hogy ez hazája válasza az orosz invázióra. Egy videót is közzétett egy távolban látható füstfelhőről a Moszkva melletti egyik csapás után.
"Az orosz légvédelem koncentrációja Moszkva térségében a legerősebb. De mi legyűrjük azt" - írta. "Világosan az oroszok tudtára adjuk, hogy államuknak véget kell vetnie ennek a háborúnak" - tette hozzá.
Az ukrán drón- és rakétagyártók folytatják munkájukat
- írta bejegyzésében.
"Köszönöm az SZBU-nak (Ukrán Biztonsági Szolgálat) és az ukrán védelmi erőknek találati pontosságukat" - fűzte hozzá Zelenszkij.
Az orosz hatóságok legkevesebb három halottról és 17 sebesültről számoltak be az ukrán csapások következtében, amelyek során lakóházakba csapódtak be drónok Moszkvában és környékén.
Az orosz haderő a múlt héten egyebek között Kijevet támadta. Zelenszkij szerint a múlt héten az Ukrajna területét ért támadásokban 52-en haltak meg és több mint 300-an sebesültek meg.
Bródi Róbert, az ukrán drónerők kárpátaljai magyar parancsnoka vasárnap videót tett közzé, amelyen
az orosz parti őrség egyik hajója elleni támadás látható a dagesztáni Kaszpijszk kikötőjében.
Bródi szerint Ukrajna egyre fejlettebb drónjaival képes nagyobb távolságokra lévő célpontokat is támadni Oroszország területén.
Címlapkép: A pusztítást nézik emberek egy moszkvai lakóházat ért ukrán dróntámadást követően 2026. május 17-én. Három ember életét vesztette, legkevesebb 18 pedig megsérült a Moszkvát és környékét ért ukrán dróntámadás következtében. Forrása: MTI/EPA/Makszim Sipenkov
