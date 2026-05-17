Hírszerzési jelentés: akár Amerika elleni támadásra is készülhet Kuba

A vasárnap nyilvánosságra hozott, minősített hírszerzési információkra hivatkozó jelentés szerint
a Trump-kormányzat egyre komolyabb fenyegetésként tekint Kubára.
Ezt az aggodalmat részben a kubai drónképességek fejlődése, részben pedig az iráni katonai tanácsadók havannai jelenléte indokolja.
Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy a megszerzett hírszerzési adatok akár egy esetleges amerikai katonai fellépés indokául is szolgálhatnak.
A Reuters hírügynökség tájékoztatása szerint a jelentés állításait egyelőre nem tudták független forrásból megerősíteni.
