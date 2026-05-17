Hírszerzési jelentés: akár Amerika elleni támadásra is készülhet Kuba

Kuba több mint 300 katonai drónt szerzett be. Az Axios értesülései szerint már egyeztetések folynak a fegyverek esetleges bevetéséről. A lehetséges célpontok között szerepel a guantánamói amerikai haditengerészeti támaszpont, több amerikai hadihajó, sőt akár a Havannától mindössze 145 kilométerre fekvő floridai Key West is.

A vasárnap nyilvánosságra hozott, minősített hírszerzési információkra hivatkozó jelentés szerint

a Trump-kormányzat egyre komolyabb fenyegetésként tekint Kubára.

Ezt az aggodalmat részben a kubai drónképességek fejlődése, részben pedig az iráni katonai tanácsadók havannai jelenléte indokolja.

Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy a megszerzett hírszerzési adatok akár egy esetleges amerikai katonai fellépés indokául is szolgálhatnak.

A Reuters hírügynökség tájékoztatása szerint a jelentés állításait egyelőre nem tudták független forrásból megerősíteni.

