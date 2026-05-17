  • Megjelenítés
Hírszerzési jelentés: akár Amerika elleni támadásra is készülhet Kuba
Globál

Hírszerzési jelentés: akár Amerika elleni támadásra is készülhet Kuba

Portfolio
Kuba több mint 300 katonai drónt szerzett be. Az Axios értesülései szerint már egyeztetések folynak a fegyverek esetleges bevetéséről. A lehetséges célpontok között szerepel a guantánamói amerikai haditengerészeti támaszpont, több amerikai hadihajó, sőt akár a Havannától mindössze 145 kilométerre fekvő floridai Key West is.

A vasárnap nyilvánosságra hozott, minősített hírszerzési információkra hivatkozó jelentés szerint

a Trump-kormányzat egyre komolyabb fenyegetésként tekint Kubára.

Ezt az aggodalmat részben a kubai drónképességek fejlődése, részben pedig az iráni katonai tanácsadók havannai jelenléte indokolja.

Egy magas rangú amerikai kormányzati tisztviselő az Axiosnak azt nyilatkozta, hogy a megszerzett hírszerzési adatok akár egy esetleges amerikai katonai fellépés indokául is szolgálhatnak.

Még több Globál

Dróncsapás ért egy atomerőművet, de igyekeznek mindenkit megnyugtatni

Drasztikus fordulat jöhet az orosz olajnál, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Hivatalos: egymásnak adja a kilincset Pekingben Trump és Putyin

A Reuters hírügynökség tájékoztatása szerint a jelentés állításait egyelőre nem tudták független forrásból megerősíteni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Fordulat az időjárásban: kettészakad Magyarország, mutatjuk, hol fog zuhogni az eső
Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility