Hivatalos: egymásnak adja a kilincset Pekingben Trump és Putyin
Vlagyimir Putyin orosz elnök május 19. és 20. között Pekingben találkozik Hszi Csin-ping kínai elnökkel – közölte szombaton Moszkva és Peking - írta a CNBC.

A találkozóra alig egy héttel azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök Pekingben tárgyalt Hszi Csin-pinggel. Ez volt a világ két legnagyobb gazdaságát irányító vezető második találkozója kevesebb mint egy éven belül.

A Kreml közleménye szerint Putyin látogatása a jószomszédsági és baráti együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulójához kapcsolódik. Ez a megállapodás képezi a két ország államközi kapcsolatainak alapját. A vezetők megvitatják az aktuális kétoldalú kérdéseket és az átfogó stratégiai partnerség elmélyítésének lehetőségeit.

Emellett a legfontosabb nemzetközi és regionális ügyek is napirendre kerülnek.

A kínai külügyminisztérium az X közösségi platformon erősítette meg a közelgő találkozó hírét. Oroszország a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, míg Kína a fosszilis energiahordozók egyik legjelentősebb importőre.

