Jó hír az autósoknak: véget ért a pályazár az M7-esen

A tervezettnél egy órával korábban, vasárnap reggel 8 órakor visszaadták a forgalomnak az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalát Velencénél – közölte az MKIF Zrt.

A féloldali pályazárra azért volt szükség, mert szombatról vasárnapra virradó éjjel befejezték a régi velencei gyalogos-kerékpáros híd bontását. A társaság szerint a munkálatok az esős idő ellenére is

a tervezett ütemben haladtak.

A bontás után a következő napokra már csak tereprendezési feladatok maradtak, így többek között a szalagkorlátok visszahelyezése, a védőkorlátok szerelése és a növények ültetése. Az új velencei gyalogos-kerékpáros hidat május 6-án már birtokba vehették a közlekedők.

