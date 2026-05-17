Trump őrjöng és megfenyegette Iránt: "ketyeg az óra"

Donald Trump amerikai elnök vasárnap komoly következményekkel fenyegette meg Iránt, ha vezetői nem cselekszenek gyorsan. Közben nagyon úgy tűnik, hogy a Hormuzi-szoros ügyében távolról sincs megállapodás.

"Irán számára ketyeg az óra, és jobb, ha lépnek, méghozzá sürgősem, különben nem marad belőlük semmi.

Az idő a lényeg!" - írta a Truth Social bejegyzésében.

A Bloomberg hírügynökség közben arról számolt be vasárnapi összefoglalójában, hogy Irán szerint a kritikus Hormuzi-szoroson keresztül történő tranzitforgalom akkor fog folytatódni, ha az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktus véget ér.

A felek nem kerültek közelebb nézeteltéréseik rendezéséhez vagy az ehhez vezető út megtalálásához - emlékeztet a Bloomberg.

Irán kevés érdeklődést mutatott a vízi útvonal felszabadítása iránt, és ragaszkodik ahhoz, hogy a háború befejezése után is fenn akarja tartani az ellenőrzés bizonyos fokát.

Iránnak a Perzsa-öbölben közlekedő hajókra irányuló fenyegetései szinte teljesen leállították az olajban gazdag régióból származó exportot, ami az energiaárak emelkedését eredményezte, és Teheránnak jelentős befolyást biztosított az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon.

"Természetesen, amint a jelenlegi bizonytalansági állapot megszűnik, a Hormuzi-szorosban a hajózási feltételek visszatérnek a normális kerékvágásba" - idézte Maszúd Peszeszkian iráni elnököt a félhivatalos Mehr hírügynökség. Azt is hozzátette, hogy Irán a nemzetközi jog keretein belül hatékony és professzionális megfigyelési és ellenőrzési mechanizmusokat fog bevezetni a Hormuzi-szorosban. Megemlítette továbbá, hogy Irán továbbra is elkötelezett a konfliktus diplomáciai megoldása mellett.

A Fehér Ház előtt egy rejtély áll: hogyan nyissák meg újra a tengerszorost, hogyan csökkentsék a globális energiaárakat és hogyan zárják le az egyre népszerűtlenebbé váló konfliktust, amely a történelem legnagyobb olajellátási zavarát okozta a novemberi félidős választások előtt - emlékeztet a hírügynökség.

A Brent nyersolaj a háború kezdete óta mintegy 50%-ot ugrott, mivel a kereskedők az USA és Irán közötti ellenségeskedések újabb eszkalálódásától tartanak.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

