Vallottak az ukránok, mit találtak el Moszkva mellett

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vasárnap bejelentette, hogy az ukrán haderő csapást mért egy olajfinomítóra és két olajátemelő állomásra az oroszországi Moszkvai területen.

Az SZBU Telegram-üzenetében közölte, hogy a hadiipari létesítmények, a katonai infrastruktúra és az olajlogisztikai célpontok elleni csapások csökkentik az ellenség képességét az Ukrajna elleni háború folytatására.

A szolgálat hangsúlyozta: az akciók bizonyítják, hogy még a szigorúan védett Moszkvai terület sincs biztonságban.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap korábban "teljes mértékben indokoltnak" nevezte a támadásokat.

