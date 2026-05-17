Van egy eszköz, amelyből kritikus szintre süllyedt Kijev készlete - Végzetes hiány alakulhat ki Ukrajnában

Mi az a gyalogsági harcjármű és miért nem tank?

Egy harckocsi elsődleges rendeltetése az ellenséges védelem áttörése és megsemmisítése. Ennek alapja a nagy tűzerő és a kiemelkedő védelem - vagyis általában vastagabb (front)páncélzattal készül, fő fegyverzete pedig nagy kaliberű harckocsiágyú, amely képes leküzdeni megerősített állásokat, vagy éppen más páncélozott járműveket.

A gyalogsági harcjármű (IFV) ezzel szemben a gyalogság szállítására és közvetlen tűztámogatására készült, tehát egyszerre feladata a katonák védett mozgatása, valamint a harc közbeni támogatásuk. A kialakításban ez leginkább a csapatszállító térben, valamint a gyors ki- és beszállást biztosító rámparendszerben jelenik meg.

Fegyverzete tipikusan közepes kaliberű gépágyúból vagy géppuskából és gyakran páncéltörő irányított rakétából áll. Ez a kombináció a gyalogság, könnyebb páncélozott járművek és egyes megerősített célok ellen hatékony, miközben a páncélvédettsége általában elmarad a harckocsiétól.

Ukrajna gyalogsági harcjárművei

A harckocsikhoz hasonlóan Ukrajna IFV-állománya is jelentősen bővült a nyugati támogatások érkezésével. A háború elején a saját állománya főként szovjet örökségre hagyatkozott, az első támogatási hullámban főként volt Varsói Szerződéses államoktól érkeztek szovjet múltból megmaradt eszközök, később pedig modernebb, vagy éppen kevésbé modern (hidegháborús korszakból származó) nyugati páncélosok is megjelentek az országban.

A vizsgálati módszertanunk megegyezik a harckocsik esetén alkalmazott módszertannal: ahhoz, hogy képet kapjunk arról, milyen és mekkora IFV-állománya maradhatott Ukrajnának a háború negyedik évében, vizsgálnunk kell a háború előtti készleteket, a 2022 óta elérhető, dokumentált átadásokat, valamint az ismert és becsülhető veszteségeket.

A vizsgálat a harckocsik esetében már megismert korlátokkal néz szembe ezúttal is: Ukrajna soha nem tett közzé pontos, nyilvános listát az elérhető felszerelés mennyiségéről és állapotáról, az átadások egy része dokumentált, más része kevésbé. A veszteségek tekintetében rendelkezünk ugyan kisebb-nagyobb gyűjtésekkel (Oryx, LostArmour), de ezek inkább csak biztos minimumként vehetők figyelembe.

Mennyi gyalogsági harcjárműve volt Ukrajnának a háború előtt?

Az IISS (Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézete) amerikai agytröszt évente megjelenő kiadványa, a Military Balance szerint Ukrajna a háborút megelőző utolsó békeévben, vagyis 2021-ben körülbelül 1200 gyalogsági harcjárművel rendelkezett. Ennek legnagyobb része a szárazföldi erőknél volt, míg néhány darab BTR-3E1, valamint BTR-4-et a légideszantos egységek használhattak.

A rendszerek nagyjából így oszlanak meg:

213 BMP-1/BMP-1AK

890 BMP-2

4 BMP-3

54 BTR-3DA

6 BTR-3E1

valamint 17 BTR-4E

A BMP–1 (és a parancsnoki BMP–1AK változat) sorozatgyártása a Szovjetunióban indult az 1960-as évek második felében, a fő gyártóbázis a Kurganmashzavod (Kurgan) volt. Fő fegyverzete a 73 milliméteres 2A28 „Grom” löveg és egy 7,62 mm-es géppuska volt.

A BMP–2 gyártása a Szovjetunióban az 1980-as évek elején kezdődött, szintén elsősorban a kurgani Kurganmashzavod üzemében. A jármű fő fegyverzetét ekkor már „csak” egy 30 milliméteres 2A42 gépágyú jelentette, valamint rendelkezett egy 7,62 mm-es géppuskával, és rendszerint páncéltörő irányított rakétával is.

A Bundeswehr BMP-2 used in a training exercise on the handling of foreign equipment. Germany retained a collection of ex-DDR vehicles after unification for use in exercises, including ASO and KUB air defence systems.

A BMP–3 sorozatgyártása a Szovjetunióban az 1980-as évek végén indult, a gyártás fő központja a Kurganmashzavod (Kurgan), miközben a konstrukció fejlesztése több szovjet tervező- és gyártóhely együttműködésében zajlott. Jellegzetes fő fegyverzete a 100 milliméteres 2A70 löveg és a vele párhuzamos 30 mm-es 2A72 gépágyú, kiegészítve 7,62 mm-es géppuská(kk)al.

A BTR–3DA-t a BTR–3 család részeként Ukrajnában kezdték el gyártani a 2000-es évektől, a jármű alapplatformjának fejlesztése és összeszerelése ukrán ipari bázison történt. Fő fegyverzete tipikusan egy 30 milliméteres gépágyúval és géppuskával szerelt távirányítású fegyverállomás, amelyet egyes változatokon páncéltörő irányított rakétával egészítenek ki. A BTR–3E1 gyártása Ukrajnában a 2000-es évek közepén kezdődött, alapvetően export- és korszerűsítési igényekhez igazodó konfigurációkban.

A BTR–4E sorozatgyártása Ukrajnában a 2010-es évek elején indult, a programot ukrán tervező- és gyártókapacitásokra alapozva valósították meg. Fő fegyverzete rendszerint egy 30 milliméteres gépágyú és 7,62 mm-es géppuska, gyakran automata gránátvetővel és páncéltörő irányított rakétával kiegészítve.

Ukrajna teljes, hadrendben tartott gyalogsági harcjármű-állománya 2021-ben Típus Hadrendben BMP-1 213 BMP-2 890 BMP-3 4 BTR-3DA/BTR-3E1 60 BTR-4E 17 Összesen 1184 Forrás: Portfolio-gyűjtés, Military Balance 2021

Kapott-e Ukrajna tömeges gyalogsági harcjárműveket?

Hasonlóan a harckocsikhoz, az orosz-ukrán háborúban két nagyobb időszak különböztethető meg, amikor Ukrajna nagyobb mennyiségű IFV-hez juthatott Nyugatról. Az első, értelmezhető mennyiség közvetlenül a háború kirobbanását követően, 2022-ben érkezett, ekkor főként egykori Varsói Szerződéses tagállamoktól. Egy évvel később néhány nyugati állam is csatlakozott a felajánlásokhoz, vegyesen modern és hidegháborús eszközökkel.

Ami jelentős eltérés a harckocsikkal szemben, hogy az Egyesült Államok nagyobb részarányban szállított IFV-ket,

lényegében az M2A2 Bradley-k váltak az ukrán fegyveres erők legfontosabb, s legjobban szeretett gyalogsági harcjárművévé.

Másrészről pedig sokkal kevesebb országtól érkezett felajánlás, összesen 11 ország szállított eszközöket Ukrajnának.

A Kiel Institute 2026 februárjáig vezetett listája alapján, papíron az Ukrajnát támogató államok összesen 1271 IFV-t ígértek, ebből 714 darabot leszállítottak. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy mivel az Egyesült Államoktól és Svédországtól származó eszközök esetében nincsenek pontos adatok, így az intézet 0-val számol, ami egyáltalán nem pontos adat.

A Swedish-made CV9040 armored fighting vehicle recently captured by Russian forces in eastern Ukraine was shown to the Russian Defense Minister Shoigu.

A listán Svédország 70 páncélossal szerepel összesen, ebből 50 darab CV9040, valamint 20 darab CV9035. Svédország az 50 darab CV9040-est a saját készleteiből kezdte el szállítani Ukrajnának 2023-ban, az első példányok fel is bukkantak már nyáron a donyecki mezőkön. Bár a kormány sosem jelentette be, hogy mikor zárult a program, valószínűsíthető, hogy minden Ukrajnának szánt eszköz megérkezett az országba. A CV9035-ösök viszont egy 2024-es keretszerződés részei, amelynek keretében Dánia és Svédország közösen ruházott be gyalogsági harcjárművekbe. A projekt szállítási határideje 2026-2029 közöttre datálódik, így vélhetően még egyetlen darabot sem kapott meg Ukrajna.

Az Egyesült Államok összesen 305 darab M2A2 Bradley-t ajánlott fel Ukrajnának. Pontosabb bontásban ez úgy nézett ki, hogy 2023 tavaszán körülbelül 109 egységet szállítottak, míg ezt követően folyamatosan, több részletben jelentettek be pótlásokat a veszteségek folyamatos kompenzálása érdekében. A legutolsó bejelentés 2025-ben érkezett, de ekkor már csak javítási támogatásra, alkatrészekre vonatkozott a csomag.

Nem szerepel a listán a svéd Pbv 501-es (Pansarbandvagn 501), amelyből már 2022 áprilisában kb. 56-58 darabot kaphatott Ukrajna. Ez a BMP-1 keletnémet változata, amelyet Svédország vásárolt meg korábban. Legnagyobb eltérésük, hogy hiányzik az irányított páncéltörő rakéta (ATGM) indítója.

További gondot okozhat a KTO Rosomak besorolása, amely a lengyel besorolása alapján APC (páncélozott szállító harcjármű), a gyakorlatban a moduláris felépítése miatt azonban Ukrajna az IFV változatból rendelt nagyobb mennyiséget. Összesen 200 darabot ígértek Kijevnek, ebből 100 hivatalosan leszállításra került.

The Polish Wolverine IFV (KTO Rosomak) is already being used in combat operations in Ukraine. Poland has committed to delivering 200 units as part of the initial order supported by the EU. Additionally, Ukraine has also placed an order for another big batch of Wolverines to be…

Tehát a Kiel Institute számaival ellentétben mi az 50 svéd CV9040-t, és a 305 Bradley-t is leszállítottnak tekintjük, valamint figyelembe vesszük a lengyel Rosomakot és a svéd Pvb 501-est is.

Ebben az esetben 1229 leszállított páncélosról beszélhetünk, további 300 hiányzik.



Az ígért és leszállított gyalogsági harcjárművek kereken 300 darabos különbségének nagy részét az elavult, és ezért elsőként nagygenerált igénylő hidegháborús német és holland gyalogsági harcjárművek adják, míg további 40 páncélos a korábban említett dán-svéd kezdeményezés.

Szovjet eredetű gyalogsági harcjárművek

A szovjet eredetű páncélosok nagy részét az egykori Varsói Szerződéses tagállamok biztosították. Csehország önmaga 131 darab BVP-1-est (BMP-1-es változata), Görögország 60 darabot, Lengyelország 42 darabot, Szlovákia pedig 30 darabot biztosított. 80 darab BMP-2-es érkezett Dánia támogatásával, a harcjárművek forrása itt is főként Csehország.

Szovjet eredetű IFV-k, amelyeket szövetségeseitől kapott Ukrajna (típus és mennyiség szerinti bontásban) Típus Adományozó Mennyiség BVP-1 Csehország 131 BMP-1 Görögország 60 BMP-1 Lengyelország 42 BMP-1 Szlovákia 30 Pbv 501 Svédország 58 BMP-2 Dánia 80 Összesen 401 Forrás: Kiel Institute, Portfolio-gyűjtés

Tehát a leszállított gyalogsági harcjárművek mindössze 35%-át adták egykori szovjet páncélosok.

Nyugati eredetű IFV-k Ukrajnában

A 2023-as nagy nyári ellentámadásra már eltérő felajánlások érkeztek: régi, hidegháborús, de nyugati/harmadik országbeli IFV-k felajánlása, valamint elenyésző mértékben nyugati gyártmányú, hidegháború utáni páncélosok voltak jellemzően.

Nem szovjet eredetű IFV-k, amelyeket szövetségeseitől kapott Ukrajna (típus és mennyiség szerinti bontásban) Típus Adományozó Mennyiség (ígért) M2A2 Bradley Egyesült Államok 305 YPR-765 Hollandia 294 Marder 1A3 Németország 165 M80A Németország (Horvátország) 30 AiTO30 FDC (Boxer) Németország 9 CV9035 Dánia 20 CV9035 Svédország 20 CV90 Svédország 50 KTO Rosomak Lengyelország 200 M80A Szlovénia 35 Összesen 1128 Forrás: Kiel Institute, Portfolio-gyűjtés

A fenti listából már több egységet áttekintettünk, de így is maradtak érdekes pontok. A holland szállítások kb. kétharmada érkezett meg (196 a Kiel szerint), a német szállításoknál 140 Mardert tartanak nyilván (2025 óta már kevesebb adatot közölnek), a Boxer és az M80A szállítása nem ismert. A két M80A szállítás egyébként Németország finanszírozásához kötődik: ennek során Berlin fegyvereket és kedvezményeket osztogatott európai országoknak, akik cserébe harcjárműveket adtak Ukrajnának. Szlovénia teherautókat kapott, Horvátország pedig jelentős kedvezményt a Leopard 2A8-as rendeléséből.

Szemben álló veszteségek

Az Oryx portál összesítése szerint Ukrajna veszteségei 2022 februárjától kezdve 2026 május közepéig elérték az 5834 harcjárművet, amelyből 4456 megsemmisült, közel 1000 darab pedig Oroszország kezére juthatott. Gyalogsági harcjárművek esetén 1583 elveszített példányról beszélhetünk, amelyből a megsemmisültek száma 1200 darab. 70 darab megsérült, 145 darabot magára hagytak, 168 pedig orosz kézre került.

Destroyed Ukrainian M2A2 Bradley ODS-SA infantry fighting vehicle.

Az oroszpárti portál, a LostArmour már közel 2000 elveszített IFV-t tart számon, de itt fontos módszertani különbségek jellemzik a két portált, ugyanis ide más, Nyugaton eltérő osztályba sorolt egységek is bekerültek.

Az igazolt veszteségek száma így is bőven meghaladja Ukrajna háború előtti, hadrendben tartott állományát.

A fenti veszteségek csak egy minimumot jelentek, hiszen csak azok az eszközök szerepelnek a listán, amelyek megsemmisítéséről vizuális (videó/kép) bizonyíték áll rendelkezésre. Különböző OSINT-elemzők egyetértenek abban, hogy ezekhez érdemes egy körülbelül 20-30%-os további többletet számolni. Vagyis a gyalogsági harcjárművek körében az ukránok vesztesége inkább 1900-2050 körül alakul.

A BTR-3 és BTR-4 veszteségszámából ugyanakkor az látszik, hogy előállítás is zajlott az országban. Bár a harkivi üzemet (KMDB) több támadás is érte, a gyártást több helyszínre szórták szét. Ráadásul Ukrajna a háború elején lefoglalta és hadrendbe állította azokat a BTR-eket, amelyeket eredetileg külföldi megrendelésekre szántak – csak az iraki szerződésből visszaszerzett legalább 50 páncélost.

Ez összesen körülbelül 150-250 példányt jelenthetett idáig.

Az alábbi táblázat az Oryx vizuálisan igazolt gyalogsági harcjármű-veszteségeinek típus szerinti bontását részletezi:

Ukrán veszteségek megoszlása típus szerint Típus Származási ország Veszteség BMP-1 variánsok Szovjetunió/Ukrajna 629 BWP-1 Lengyelország 19 Pbv 501A Svédország 16 M80-A Horvátország/Szlovénia 18 BMP-2 variánsok Szovjetunió 390 BMP-3 Szovjetunió 1 PRP-3 Szovjetunió 12 BMD-2 Szovjetunió 7 M2A2 Bradley Egyesült Államok 187 CV9040C Svédország 27 Marder 1A3 Németország 57 BTR-3 Ukrajna 55 BTR-4(E) Ukrajna 149 KTO Rosomak Lengyelország 7 YPR-765 Hollandia 4 Összesen 1578 Forrás: Portfolio-gyűjtés, Oryx

Mennyi gyalogsági harcjárműve maradt Ukrajnának?

Ukrajna 2022-ben közel 1200, hadrendben tartott IFV-vel kezdte a háborút. A nyugati szállításokból nagyjából ugyanennyi érkezett meg, illetve további 300 darab függőben van, vagy a szállítás sorsa ismeretlen. A gyártás/visszatartás még jelentett nekik 150-250 példányt.

Vagyis Ukrajna nagyjából 2550-2950 gyalogsági harcjárművel rendelkezne, ha csak a beérkezési oldalt vennénk figyelembe.

A háború során ugyanakkor elvesztett legalább (közel) 1600 páncélost, így a valós rendelkezésre álló szám maximum 1000-1400 darab körül alakulhat. Ha figyelembe vesszük a veszteségek esetén nélkülözhetetlen becsléseket is, akkor a veszteség már 1900-2050 körül mozoghat.

Vagyis Kijevnek jelenleg 500-1000 gyalogsági harcjárműve maradt, a legrosszabb forgatókönyv szerint töredéke annak, amivel a háború kezdetén rendelkezett.

Tovább rontja az arányt, hogy jelentősen lecsökkent az érkező páncélosok száma is. A hiányzó egységek közül alig 40 darab friss gyártás, a többi nagy része YPR, vagy Marder, ami hidegháborús konstrukció. A hazai gyártás sem tud nőni nagyobbra, mint 20-50 darab,

így a megsemmisülő egységek pótlása egyre nehézkesebbé vállhat Ukrajna számára.

