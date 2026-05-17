Vége a magyar pávatáncnak, de mi jön most?

A nemzetközi politika egyre inkább a háromtest-probléma logikája szerint működik: minél több nagyhatalom gravitációja alakítja egyszerre a rendszert, annál szűkebbé válik a kisebb államok mozgástere. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarország még profitálni tudott abból, hogy párhuzamosan épített kapcsolatokat a Nyugattal és annak riválisaival is, ám a világrend polarizálódásával ez a lavírozó stratégia fenntarthatatlanná vált. A nagyhatalmi versengés kiéleződése ugyanis már nem a több irányba nyitott országokat jutalmazza, hanem világos politikai és stratégiai kötődéseket kényszerít ki. Ebben a helyzetben a magyar külpolitika számára már nem az a kérdés, hogyan lehet egyensúlyozni a különböző pólusok között, hanem az, hogyan kerülhető el a nemzetközi elszigetelődés.
A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre. A megjelent cikkek itt olvashatók.

A háromtest-probléma címmel jelent meg húsz éve az egyik legnagyobb sikerű kínai sci-fi regény Liu Ce-hszin tollából, amelyet 2024-ben az egyik streaming szolgáltató is feldolgozott egy lenyűgöző filmsorozat formájában. A cím egy több évszázados fizikai és matematikai problémára utal, amely szerint ha három, hasonló tömegű égitest egymás körül kering, akkor egyrészt a rendszer kaotikussá válik és nincs általános képlet a mozgásuk leírására, másrészt az egyikük – vagy a köztük mozgó kisebb test – idővel törvényszerűen kilökődik a rendszerből.

Erre a valós fizikai jelenségre épül Liu regénye, amely szerint egy idegen faj kénytelen a Föld felé venni az irányt, mert anyabolygójuk egy háromcsillagos rendszerben kering, így pályája kaotikussá válik, és a civilizációjuknak kedvező stabil korszakokat kiszámíthatatlan és hirtelen összeomlást okozó katasztrofális időszakok váltják.

Hasonló helyzettel néz szembe a magyar külpolitika, amely az elmúlt években nem ismerte fel, hogy a kedvező és stabil korszaknak vége, és egy sokkal kaotikusabb világ váltja fel, ahol a három vagy akár több nagy test – az USA, az EU, Oroszország és Kína – közötti lavírozás egyre kevésbé opció. A most kirajzolódó irányváltással azonban még elkerülhető, hogy hazánk nemzetközi pozíciója a nagy égitestek egyre kuszább táncának áldozatául essék.

