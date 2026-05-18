A cseljabinszki katasztrófához mérhető aszteroida tart a Föld irányába, akár távcsővel is látható lesz

Az égitestet 2026. május 10-én fedezték fel az arizonai Mount Lemmon Survey csillagászai. Kezdetben rendkívül halvány volt a fénye. Miután azonban több obszervatórium is megvizsgálta a pályáját, a Kisbolygó Központ (Minor Planet Center) hivatalosan is nyilvántartásba vette. A becslések szerint az égitest átmérője 15 és 35 méter között lehet.

Az Apollo-csoportba tartozó objektum egy úgynevezett földközeli kisbolygó.

Ez azt jelenti, hogy csillagászati léptékkel mérve viszonylag kis távolságon belül keresztezi a bolygónk pályáját.

A számítások szerint a kődarab magyar idő szerint május 18-án, pontban éjfélkor éri el a Földhöz legközelebbi pontját. Ekkor biztonságos, mintegy 91 500 kilométeres távolságban halad majd el mellettünk.

Érdekesség, hogy a 2026 JH2 nagyjából akkora, mint az a meteor, amely 2013-ban robbant fel az oroszországi Cseljabinszk felett, komoly károkat és sérüléseket okozva. A mostani aszteroida a földközelsége idején annyira kivilágosodik, hogy egy kisebb távcsővel már észlelhető lesz. Hazánkból azonban sajnos nem lehet majd megfigyelni, az ehhez szükséges rálátás ugyanis csak a déli félteke egy meghatározott sávjából adott.

