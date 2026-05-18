A második világháború óta tartó korszak zárul le: történelmi rakétaszállítmánnyal rukkolhat elő a világ egyik legerősebb hatalma
Globál

Japán a meglévő készleteiből értékesítené a Fülöp-szigeteknek a szolgálatból hamarosan kivont 88-as típusú hajóelhárító rakétarendszereit, ez lehet az ország történetének első hajóelhárítórakéta-exportja - írta a Defence Express.

Japán az utóbbi években fokozatosan lazított a második világháború vége óta érvényben lévő, szigorú fegyverexport-tilalmán. A Fülöp-szigetek korábban már mérlegelte a 10-es típusú harckocsik és a 16-os típusú kerekes páncélozott harcjárművek beszerzését. Az NHK japán közszolgálati televízió értesülései szerint Tokió most a 88-as típusú (SSM-1) partvédelmi hajóelhárító rakétarendszerek eladását is fontolgatja Manilának.

Az átadás a Japán Önvédelmi Haderő meglévő készleteiből történne, mivel ezeket a fegyvereket fokozatosan újabb típusokkal váltják fel.

A Fülöp-szigeteken nemrég lezajlott nagyszabású Balikatan 2026 hadgyakorlat kiváló lehetőséget teremtett Japánnak a fegyverei bemutatására. A gyakorlat során a Japán Önvédelmi Haderő egy 88-as típusú rakétával elsüllyesztette a Fülöp-szigeteki haditengerészet leselejtezett, 89 éves BRP Quezon (PS-70) járőrkorvettjét. A célhajó 1250 tonnás teljes vízkiszorítással rendelkezett. A célpontot mintegy 75 kilométeres távolságból találták el, hatásosan demonstrálva ezzel a rendszer képességeit. A Fülöp-szigeteki fél éppen ezt követően mutatott komolyabb érdeklődést a 16-os típusú kerekes harcjárművek és a 88-as típusú rakéták iránt. A Defense Express katonai portál kiemeli: ha az adásvétel ténylegesen megvalósul, az történelmi jelentőségű lépés lesz. Japán ugyanis korábban még soha nem exportált hajóelhárító rakétát.

Bár Japán éppen az elavulásuk miatt tervezi a 88-as típusú rendszerek kivonását, a Fülöp-szigetek számára ez komoly erősítést jelenthet. Kína fenyegetése Manila irányába gyorsan növekszik. Ezzel szemben a Fülöp-szigeteki fegyveres erők felszereltsége jelenleg messze nem elegendő a kínai nyomás feltartóztatásához.

A 88-as típusú hajóelhárító rakéta Mach 0,93-as (1140 km/h), azaz magas szubszonikus sebességgel repül. Maximális hatótávolsága eléri a 150-180 kilométert. Össztömege 661 kilogramm, amelyből 225 kilogrammot a repeszromboló robbanófej tesz ki. Rávezetését inerciális navigációs rendszer és aktív radaros önirányítás biztosítja. Érdekesség, hogy bár a fegyvertípust még 1988-ban állították hadrendbe, Japán csak 2025 júniusában hajtotta végre az első éles indítását saját területéről, akkor egy 100 kilométeres távolságra lévő célpont ellen.

Címlapkép forrása: Kyodo News via Getty Images

