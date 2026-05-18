  • Megjelenítés
Barátság olajvezeték: kiderült, pontosan mi történt a magyar gazdaság ütőerével
Globál

Barátság olajvezeték: kiderült, pontosan mi történt a magyar gazdaság ütőerével

Portfolio
Három hónapos kényszerszünet után, április 23-án újraindult az orosz kőolaj szállítása Magyarországra és Szlovákiába a január végén találatot kapott Barátság kőolajvezetéken. A három hónapos helyreállításra az orosz támadás okozta súlyos tűzkárok és a rendkívüli háborús körülmények miatt volt szükség, a 444 információi szerint szakmai szemmel nézve ez a tempó valójában kifejezetten gyorsnak számít.

A Barátság kőolajvezeték károsodását egy januári orosz légicsapás okozta. Hennagyij Rjabcev ukrán energetikai szakértő tájékoztatása szerint a támadás egy 30 ezer tonnás kőolajtartályt ért, amely azonnal kigyulladt; a lángok továbbterjedésének megakadályozása érdekében a tűzforró olajat kénytelenek voltak magába a vezetékbe leereszteni. Bár a csövek a föld alatt futnak, és a kár kívülről nem volt látványos,

a forró folyadék belülről tönkretette a biztonságos működéshez elengedhetetlen mérőműszereket és szerelvényeket.

Magát a tüzet az extrém hőmérséklet miatt csak egy hét után sikerült megfékezni, ezalatt pedig a roncsok teljesen egybeolvadtak, mondta el a szakértő.

Rjabcev szerint nincs szó ukrán összeesküvésről, de még a magyar ellátás elleni tudatos orosz szabotázsról sem. Sokkal valószínűbb, hogy az orosz hírszerzés és a hadsereg közötti tipikus koordinációs hiba történt: a katonák vélhetően csupán egy nagy kőolaj-tároló bázist láttak a célpontban, és feltehetően nem is tudták, hogy a támadással a Magyarországra irányuló szállításokat is leállítják.

Még több Globál

A cseljabinszki katasztrófához mérhető aszteroida tart a Föld irányába, akár távcsővel is látható lesz

Incidens történt a világ egyik legfeszültebb térségében: erre már az amerikai katonai repülőgépek is reagáltak

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök márciusban azt ígérte, hogy április végére újraindulhat a tranzit, amit a szakembereknek sikerült is tartaniuk. A három hónapos javítási idő a körülményeket tekintve kivételes teljesítmény, húzza alá a szakértő, hiszen a támadás idején Ukrajna energetikai infrastruktúrája folyamatos orosz össztűz alatt állt. A rendelkezésre álló szerelőcsapatok jelentős részét ekkor a kritikus kijevi erőművek helyreállítására vezényelték, a szűkös emberi és anyagi erőforrások miatt pedig a javítási prioritások meghatározása is komoly nehézségekbe ütközött.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Sulyok Tamás nem akar lemondani, Orbán Anita tárgyalást kezd Ukrajnával a kárpátaljai magyarokról
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility