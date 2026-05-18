Barátság olajvezeték: kiderült, pontosan mi történt a magyar gazdaság ütőerével

A Barátság kőolajvezeték károsodását egy januári orosz légicsapás okozta. Hennagyij Rjabcev ukrán energetikai szakértő tájékoztatása szerint a támadás egy 30 ezer tonnás kőolajtartályt ért, amely azonnal kigyulladt; a lángok továbbterjedésének megakadályozása érdekében a tűzforró olajat kénytelenek voltak magába a vezetékbe leereszteni. Bár a csövek a föld alatt futnak, és a kár kívülről nem volt látványos,
a forró folyadék belülről tönkretette a biztonságos működéshez elengedhetetlen mérőműszereket és szerelvényeket.
Magát a tüzet az extrém hőmérséklet miatt csak egy hét után sikerült megfékezni, ezalatt pedig a roncsok teljesen egybeolvadtak, mondta el a szakértő.
Rjabcev szerint nincs szó ukrán összeesküvésről, de még a magyar ellátás elleni tudatos orosz szabotázsról sem. Sokkal valószínűbb, hogy az orosz hírszerzés és a hadsereg közötti tipikus koordinációs hiba történt: a katonák vélhetően csupán egy nagy kőolaj-tároló bázist láttak a célpontban, és feltehetően nem is tudták, hogy a támadással a Magyarországra irányuló szállításokat is leállítják.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök márciusban azt ígérte, hogy április végére újraindulhat a tranzit, amit a szakembereknek sikerült is tartaniuk. A három hónapos javítási idő a körülményeket tekintve kivételes teljesítmény, húzza alá a szakértő, hiszen a támadás idején Ukrajna energetikai infrastruktúrája folyamatos orosz össztűz alatt állt. A rendelkezésre álló szerelőcsapatok jelentős részét ekkor a kritikus kijevi erőművek helyreállítására vezényelték, a szűkös emberi és anyagi erőforrások miatt pedig a javítási prioritások meghatározása is komoly nehézségekbe ütközött.
