Bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
MTI
Erős honvédelmi törvény, valamint a katonai életpálya méltó lezárásának kidolgozását is célként fogalmazta meg 2027 kezdetéig a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalára hétfőn feltöltött videóban.

Ruszin-Szendi Romulusz azt mondta, célja, hogy

a magyar katonát valódi, erős honvédelmi törvény védje, mert az mindennél méltatlanabb, hogy egy katonát, aki a hazájára tette fel az életét és sokszor még a családját is a szolgálat mögé helyezte, indoklás nélkül lehessen eltávolítani a rendszerből,"

ezért ezen változtatni fognak.

A következő hónapokban közösen kidolgozzák az életpálya méltó lezárásának rendszerét, egy olyan kiszámítható és tisztességes számvetést, amely méltó a szolgálatban eltöltött évtizedekhez - tette hozzá.

Hangsúlyozta, célja, hogy 2027. január 1-jén már ezekkel a változásokkal kezdhessék meg az új évet.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd

