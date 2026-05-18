Bemondta a miniszter: sürgősen kell lépni, ha nem akarunk újabb függőségbe sodródni

A G7-országoknak van lehetőségük csökkenteni a ritkaföldfémektől való függőségüket, de ehhez sürgősen lépniük kell – hangsúlyozta Lars Klingbeil német pénzügyminiszter és alkancellár a párizsi csúcstalálkozón.

A G7-országok kormányai a kritikus nyersanyagok és a ritkaföldfémek terén próbálják összehangolni az erőfeszítéseiket - a céljuk az, hogy mérsékeljék a Kínától való függőségüket. Peking uralja ugyanis azokat az ellátási láncokat, amelyek

az elektromos járművek, a megújuló energiaipar és a védelmi rendszerek szempontjából egyaránt kulcsfontosságúak.

Lars Klingbeil német pénzügyminiszter a sajtótájékoztatón óva intett a panaszkodó hangnemtől, és inkább a saját erősségek kihasználását szorgalmazta. A német alkancellár elmondta, hogy egyórás, négyszemközti megbeszélést folytatott Emmanuel Macron francia elnökkel Európa szuverenitásának erősítéséről. Mindketten egyetértettek abban, hogy a francia-német tengely továbbra is elengedhetetlen Európa fejlődéséhez. Kiemelték továbbá, hogy a közös projekteket még a következő választások előtt fel kell gyorsítani.

A politikus konkrét javaslatokat is megfogalmazott. Kiemelte, hogy

a G7-országoknak javítaniuk kell a beszerzési gyakorlatukon, és fel kell térképezniük a ritkaföldfém-kitermelés bővítésének lehetőségeit.

Emellett újrahasznosítási kvóták bevezetését javasolta, amelyek előírnák a kritikus nyersanyagok visszanyerésének és újrafelhasználásának minimális arányát.

Klingbeil figyelmeztetett, hogy az iráni háború egyértelműen rávilágított a G7-országok fosszilis energiahordozóktól való függőségére. Korábban az ukrajnai háború is ugyanígy feltárta Németország orosz gázzal szembeni kiszolgáltatottságát.

Nagyon óvatosnak kell lennünk, hogy ne sodródjunk bele egy újabb függőségbe. Őszintén szólva azonban már most is ebben a helyzetben vagyunk

– tette hozzá.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A Karmelita

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

