Bemondta Zelenszkij: nagy bajban vannak az oroszok, zuhan a finomítói kapacitás

Az államfő szerint a szankciókat, diplomáciai lépéseket és katonai válaszokat is magában foglaló, átfogó nyomásgyakorlásnak köszönhetően Oroszország pénzügyi mozgástere jelentősen beszűkült. Zelenszkij elismerte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyan jelentős tartalékokat halmozott fel a háborúra, ezek azonban korántsem elegendők a konfliktus korlátlan ideig történő finanszírozásához.

A hírszerzési jelentésekre hivatkozva az ukrán elnök közölte:

a szankciók hatására az elmúlt hónapokban tíz százalékkal csökkent Oroszország kőolajfinomító kapacitása.

Ennél is fontosabb fejleménynek nevezte, hogy az orosz energetikai vállalatok kénytelenek voltak olajkutakat leállítani. Ez az orosz kőolaj-kitermelés sajátosságait figyelembe véve különösen súlyos csapást jelent.

Az elnök hozzátette, hogy az orosz hatóságok különféle alternatív megoldásokkal próbálják pótolni a kieső bevételeket. Ukrajna azonban folyamatosan figyelemmel kíséri és dokumentálja ezeket a pénzügyi manővereket, amelyeket nemzetközi partnerei segítségével fel is tervez számolni. Zelenszkij korábban mintegy 100 milliárd dollárra becsülte az orosz költségvetés hiányát, amelynek a közel-keleti háború révén is csupán tíz százalékát sikerült fedezniük.

