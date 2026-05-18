Bemondta Zelenszkij: nagy bajban vannak az oroszok, zuhan a finomítói kapacitás
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök videóüzenetében arról beszélt, hogy Oroszország államháztartási hiánya az év első öt hónapjában már jócskán meghaladta az éves előirányzatot. Emellett az állam számos régiója szerinte gyakorlatilag csődhelyzetbe került - jelentette az Ukrinform.

Az államfő szerint a szankciókat, diplomáciai lépéseket és katonai válaszokat is magában foglaló, átfogó nyomásgyakorlásnak köszönhetően Oroszország pénzügyi mozgástere jelentősen beszűkült. Zelenszkij elismerte, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök ugyan jelentős tartalékokat halmozott fel a háborúra, ezek azonban korántsem elegendők a konfliktus korlátlan ideig történő finanszírozásához.

A hírszerzési jelentésekre hivatkozva az ukrán elnök közölte:

a szankciók hatására az elmúlt hónapokban tíz százalékkal csökkent Oroszország kőolajfinomító kapacitása.

Ennél is fontosabb fejleménynek nevezte, hogy az orosz energetikai vállalatok kénytelenek voltak olajkutakat leállítani. Ez az orosz kőolaj-kitermelés sajátosságait figyelembe véve különösen súlyos csapást jelent.

Az elnök hozzátette, hogy az orosz hatóságok különféle alternatív megoldásokkal próbálják pótolni a kieső bevételeket. Ukrajna azonban folyamatosan figyelemmel kíséri és dokumentálja ezeket a pénzügyi manővereket, amelyeket nemzetközi partnerei segítségével fel is tervez számolni. Zelenszkij korábban mintegy 100 milliárd dollárra becsülte az orosz költségvetés hiányát, amelynek a közel-keleti háború révén is csupán tíz százalékát sikerült fedezniük.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

