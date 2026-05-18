Bréking: Amerika meghosszabbította az orosz olaj szankciós mentességét!

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma újabb 30 nappal meghosszabbította az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentességet, miután több ország további időt kért az orosz kőolaj vásárlására - írja a Reuters.

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma további 30 nappal kitolta az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciós mentesség határidejét,

miután több ország jelezte, hogy több időre van szüksége az orosz kőolaj beszerzéséhez.

A mentesség eredetileg szombaton járt volna le. Az érintett országok kérésére azonban Washington úgy döntött, hogy meghosszabbítja az intézkedést – erősítette meg hétfőn egy, a terveket ismerő forrás.

Az Egyesült Államok eredetileg azért adta meg a mentességet, hogy enyhítse az olajellátási zavarokat és a magas árakat. Ezt a helyzetet a Hormuzi-szoros Irán általi lezárása okozta az amerikai–izraeli offenzíva közepette.

A lépés azonban eddig érdemben nem tudta mérsékelni az amerikai benzinárakat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images