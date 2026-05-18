Döntött Orbán Anita: visszarendeli a nagykövetet Magyarország legfontosabb szövetségesétől

„A magyar-lengyel kapcsolat új időszak előtt áll. A következő napokban magas szintű delegációval érkezünk Lengyelországba és közös célunk, hogy együttműködésünket új alapokra helyezzük.Az új korszak új megközelítést kíván,
ezért úgy döntöttem, hogy hazarendelem Magyarország varsói nagykövetét, mert a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni a következő időszakban
– jelentette be hétfő este a Facebookon Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes.
Magyarország most visszarendelt varsói nagykövete Íjgyártó István, akit 2024 októberében neveztek ki a külképviselet élére. Tapasztalt diplomata, korábban Magyarország moszkvai és kijevi nagyköveteként is dolgozott, korábban kulturális diplomáciáért felelős államtitkári pozíciót is betöltött.
Mint ismert, Magyar Péter első hivatalos útja kormányfőként Lengyelországba vezet. A politikus szerint a gazdasági kapcsolatok mellett számos európai uniós kérdésről is konzultálnak.
Útjára Orbán Anita külügyminiszter, Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdálkodási miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Tarr Zoltán, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter kíséri el.
A delegáció kedden Krakkóban kezdi a programját, ahol találkozik a krakkói érsekkel, majd a tárgyalások után vonattal folytatja útját Varsóba.
Szerdán Varsóban kétoldalú tárgyalásokat folytat Magyar Péter, elsősorban Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, de találkozik a lengyel elnökkel, a varsói főpolgármesterrel és civil szervezetek képviselőivel is. Ezt követően Gdanskba utazik, ahol a Szolidaritás Mozgalom egykori elnökével egyeztet. Lengyelországból végül Bécsbe megy tovább, ahol csütörtökön az osztrák kancellárral és az osztrák elnökkel találkozik, majd vonattal tér vissza Budapestre.
