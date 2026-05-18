Drága szabadság: pár nap alatt csaknem 1 milliárd forintnyi összeget dobtak össze Zelenszkij volt jobbkezének

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykori jobbkeze négy napot töltött letartóztatásban. A bíróság ugyanis május 13-án két hónapos fogvatartást rendelt el vele szemben, amely az óvadék kifizetéséig volt érvényben. A volt hivatalvezető saját bevallása szerint egyedül nem tudta volna előteremteni az összeget, ezért a barátai segítségére támaszkodott.

Sajtóértesülések szerint az óvadékot több forrásból gyűjtötték össze. Az adakozók között volt Szerhij Rebrov, az ukrán labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya is.

Jermakot május 11-én gyanúsították meg pénzmosással, amelyet a nyomozók egy Kijev melletti luxuslakópark építéséhez kötnek. A gyanúsítás szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát (mintegy 3,2 milliárd forintot mai árfolyamon) mostak tisztára. Ezt a fővárostól délre fekvő, előkelő Kozin településen épülő elit lakókomplexum finanszírozásán keresztül hajtották végre.

Az ügyészség szerint az építkezés pénzügyi forrását az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalat körül kialakított, több millió dolláros korrupciós hálózat biztosította. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) jelentése szerint magas rangú tisztviselők 10-15 százalékos kenőpénzt szedtek az Enerhoatom beszállítóitól. Cserébe garantálták, hogy az érintett cégek megtarthatják szerződéseiket, és nem akadályozzák a termékeik, illetve szolgáltatásaik átvételét.

A korrupciós hálózatból finanszírozott négy luxusingatlan egyike állítólag Jermak számára épült.

Az ügyben rajta kívül további hat embert gyanúsítottak meg, köztük Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettest, valamint Timur Mindicset, Zelenszkij egykori üzlettársát is.

Jermak és ügyvédje tagadja a bűncselekmény elkövetését. A gyanúsítást megalapozatlannak nevezték, és bejelentették, hogy fellebbeznek a bíróság döntése ellen. Az óvadék ellenében szabadlábra helyezett politikusnak elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és köteles előre jelenteni minden lakóhelyváltozást. Emellett hatósági engedély nélkül nem hagyhatja el Kijevet, nem léphet kapcsolatba az ügy többi gyanúsítottjával, az útleveleit pedig be kellett szolgáltatnia.

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images