  • Megjelenítés
Drága szabadság: pár nap alatt csaknem 1 milliárd forintnyi összeget dobtak össze Zelenszkij volt jobbkezének
Globál

Drága szabadság: pár nap alatt csaknem 1 milliárd forintnyi összeget dobtak össze Zelenszkij volt jobbkezének

Portfolio
140 millió hrivnya (980 millió forint) óvadék ellenében szabadlábra helyezték Andrij Jermakot, az elnöki hivatal korábbi vezetőjét hétfőn. A politikust egy nagyszabású korrupciós ügyhöz kapcsolódó pénzmosás gyanújával vették korábban őrizetbe – írja a The Kyiv Independent.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egykori jobbkeze négy napot töltött letartóztatásban. A bíróság ugyanis május 13-án két hónapos fogvatartást rendelt el vele szemben, amely az óvadék kifizetéséig volt érvényben. A volt hivatalvezető saját bevallása szerint egyedül nem tudta volna előteremteni az összeget, ezért a barátai segítségére támaszkodott.

Sajtóértesülések szerint az óvadékot több forrásból gyűjtötték össze. Az adakozók között volt Szerhij Rebrov, az ukrán labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya is.

Jermakot május 11-én gyanúsították meg pénzmosással, amelyet a nyomozók egy Kijev melletti luxuslakópark építéséhez kötnek. A gyanúsítás szerint 2021 és 2025 között több mint 460 millió hrivnyát (mintegy 3,2 milliárd forintot mai árfolyamon) mostak tisztára. Ezt a fővárostól délre fekvő, előkelő Kozin településen épülő elit lakókomplexum finanszírozásán keresztül hajtották végre.

Az ügyészség szerint az építkezés pénzügyi forrását az Enerhoatom állami atomenergetikai vállalat körül kialakított, több millió dolláros korrupciós hálózat biztosította. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) jelentése szerint magas rangú tisztviselők 10-15 százalékos kenőpénzt szedtek az Enerhoatom beszállítóitól. Cserébe garantálták, hogy az érintett cégek megtarthatják szerződéseiket, és nem akadályozzák a termékeik, illetve szolgáltatásaik átvételét.

Még több Globál

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Olyan fegyverrel néz szembe Oroszország, amilyennel még sosem: lehullt a lepel a Brave-1-ről

Több tízezer növénnyel és belvárosi tetőterasszal nyitotta meg kapuit az új Moxy hotel Budapesten

A korrupciós hálózatból finanszírozott négy luxusingatlan egyike állítólag Jermak számára épült.

Az ügyben rajta kívül további hat embert gyanúsítottak meg, köztük Olekszij Csernyisov volt miniszterelnök-helyettest, valamint Timur Mindicset, Zelenszkij egykori üzlettársát is.

Jermak és ügyvédje tagadja a bűncselekmény elkövetését. A gyanúsítást megalapozatlannak nevezték, és bejelentették, hogy fellebbeznek a bíróság döntése ellen. Az óvadék ellenében szabadlábra helyezett politikusnak elektronikus nyomkövetőt kell viselnie, és köteles előre jelenteni minden lakóhelyváltozást. Emellett hatósági engedély nélkül nem hagyhatja el Kijevet, nem léphet kapcsolatba az ügy többi gyanúsítottjával, az útleveleit pedig be kellett szolgáltatnia.

Kapcsolódó cikkünk

Milliárdos pénzmosási botrány Ukrajnában: a bíróság folyosóján csaptak le Zelenszkij volt kulcsemberére

Címlapkép forrása: Ivan Antypenko/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility