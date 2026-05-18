Drámai tempóra váltottak az oroszok: minden rekord megdőlhet Ukrajna támadásával

Az elmúlt napokban nagyszabású támadáshullámokat indított Moszkva Ukrajna ellen, egymás után többször százas nagyságrendben érkeztek drónok. A tendencia azt jelentheti, hogy a 2026 elejei rekordokat is megdönti az egy hónap alatt indított támadások száma.

Az előrejelzések azzal számolnak, hogy májusban ezek száma átlépheti az 7 ezret is.

Az indított támadó eszközök jelentős százalékát (mintegy 30-40 körül lehet az arány) kizárólag a légvédelmi rendszerek túlterhelése érdekében lövik ki, direkt erre a célra ki is fejlesztettek néhány drónt.

A különböző típusú fegyverek vesznek részt a támadási hullámokban, egyesek például modern felderítő eszközökkel vannak felszerelve, ezzel befolyásolva az érkező hullámot. Ezekkel mérik fel az ukrán felszerelések, radarállomások pontos helyzetét, ezzel megnehezítik Kijev számára a hatékony elhárítás lehetőségét. A 2026 május ellentmondásos folyamatokat eredményezett, több napig „csendes” időszak volt, ám ezt követően több százas nagyságrendben érkeztek a drónok. A célpontokat jellemzően az infrastrukturális elemik jelentik.

