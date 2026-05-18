Egy megkerülhetetlen államot vonna be a nyugati nagyhatalom a közös védelembe

Törökország kulcsfontosságú szerepet játszhat az ukrajnai és az iráni konfliktusok kezelésében, ezért az Európai Uniónak és Ankarának szorosabbra kell fűznie stratégiai kapcsolatait; Németország támogatja a törökök bevonását az uniós védelempolitikába., mondta el Johann Wadephul német külügyminiszter a Reuters szerint. Emellett nyitott az ország EU-csatlakozására is, amennyiben az maradéktalanul teljesíti a szükséges feltételeket.

Johann Wadephul német külügyminiszter török hivatali partnerével, Hakan Fidannal tartott közös berlini sajtótájékoztatót, a találkozón külön hangsúlyozta Ankara geopolitikai súlyát. Kiemelte, hogy Törökország nemcsak földrajzi közelsége miatt kulcsfontosságú; hatalmas politikai és gazdasági jelentősége révén érdemi befolyást képes gyakorolni a jelenlegi válsággócokra.

A német politikus szerint elengedhetetlen a Törökország és az Európai Unió közötti viszony folyamatos erősítése. Németország ezért határozottan szorgalmazza, hogy

az EU számoljon Ankarával a közös európai biztonság- és védelempolitika, valamint az iparpolitika kialakítása során.

Wadephul a török uniós tagság kérdését is érintette. Kijelentette, hogy

amennyiben Törökország csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, Németországban baráti és megbízható partnerre talál.

Nyomatékosította azonban, hogy a sikeres integrációhoz az országnak kivétel nélkül minden csatlakozási kritériumot teljesítenie kell.

Forrás: Reuters

