Élő adásban szabadult el a káosz: telefonokat dobáltak a tengerbe az aktivisták, miközben a hadsereg elfoglalta a hajókat

Az izraeli hadsereg haditengerészete megkezdte az Gázába tartó újabb flottilla feltartóztatását – jelentették a flottilla aktivistái.

A hadsereg megállította a flottilla aktivistáinak egy részét több száz kilométerre Izrael területétől, nemzetközi vizeken. A hajóikkal tovább haladó palesztin-párti aktivisták az interneten élőben közvetítették, ahogy a katonák felszálltak a flottilla több hajójára, ahonnan az ötszáz, a világ negyven országából származó és Gázába tartó aktivista egy részét egy "úszó börtönbe" vitték, mellyel Asdódba szállítják őket.

Törökországban azt állították, hogy megszakadt a kapcsolat huszonhárommal az akcióban részt vevő mintegy ötven hajóból. Izraelben azt remélik, hogy a flottilla vezetőinek feltartóztatása után a többi hajó visszafordul.

Hétfő reggel Ciprus térségében vette át az irányítást a csütörtökön Törökország Marmaris nevű tengerparti városából Gáza felé elindult "Globális Szumúd" flottilla egy része felett az izraeli hadsereg. Az élő adásban látható volt, ahogy aktivisták mobiltelefonokat dobnak a tengerbe, miközben az izraeli katonák felszállnak néhány hajóra, és összecsapások nélkül átveszik felettük az irányítást.

A katonaság különleges haditengerészeti egységei nem tervezték az összes, hanem csak a hajórajt vezető nagyobb vízi járművek elfoglalását, mert azt remélik, hogy a többi hajó ezt követően visszafordul.

Arra számítottunk, hogy Izrael elfoglalja a flottillát és megakadályozza a gázai blokád áttörését. Be fogjuk perelni a tengeri jog megsértése és a flottilla hajói elleni kalózkodás vádjával

- mondta a flottilla szóvivője az al-Arabi nevű katari hírcsatornának.

"Ismét provokáció történt pusztán a provokáció kedvéért" – közölte az izraeli külügyminisztérium hivatalos közleményében nem sokkal a hajók elfoglalása előtt, hétfő reggel. "Izrael felszólítja a provokáció minden résztvevőjét, hogy azonnal változtassanak irányt és forduljanak vissza" - hívták fel a flottillát.

"Ezúttal két erőszakos török csoport, a ‘Mavi Marmara’ és az IHH (terrorszervezetnek minősülő török iszlamista-humanitárius szervezet) is része a provokációnak. A provokáció célja a Hamász szolgálata, a figyelem elterelése arról, hogy a Hamász nem hajlandó lefegyverezni magát, valamint akadályozza Donald Trump béketervét. Izrael nem fogja megengedni a Gázára vonatkozó törvényes tengeri blokád semmilyen megsértését" - tette hozzá a külügyminisztérium.

Izrael előzőleg diplomáciai úton sikertelenül próbálta megakadályozni a flottilla elindulását. A ynet értesülése szerint az Egyesült Államok is a flottilla kihajózásának megakadályozására kérte Törökországot, de eredménytelenül.

Áprilisban az izraeli hadsereg Kréta közelében állított meg egy hasonló, "2026 Tavasza" nevű flottillát. Két kivétellel minden aktivistát szabadon engedtek Krétán. A Spanyolországban élő palesztin Szaíf Abu Kaskot és a brazil állampolgárságú Tiago Avilát Izraelbe vitték kihallgatásra "terrorizmusban való érintettségük" miatt. Kiutasításuk után a két férfi Törökországba repült, és felszállt az új flottilla hajóira. Egy izraeli tisztviselő azt mondta, hogy "ezúttal nem engedjük el őket ilyen gyorsan."

2023 októbere óta ez a harmadik kísérlet a Gázai övezet elleni tengeri blokád áttörésére.

Több európai uniós ország is kételyét fogalmazta meg azzal kapcsolatban, hogy a hajók feltartóztatása a nemzetközi vizeken összeegyeztethető-e a nemzetközi joggal.

Izrael ugyanakkor azt hangsúlyozta, hogy fellépése az aktivistákkal szemben megfelel a nemzetközi jognak és azt vetette a flotilla egyes résztvevőinek szemére, hogy kapcsolatban állnak a Gázai övezetben tevékenykedő Hamász palesztin terrorszervezettel.

