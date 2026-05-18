Elszabadult a pokol: halálos áldozatokat követelt a magas benzinár miatt kirobbant lázadás Kenyában

Legkevesebb 225 embert vettek őrizetbe hétfőn Kenyában az emelkedő üzemanyagárak miatt kitört tiltakozásokon, amelyek során a tömegközlekedésben dolgozók is sztrájkba léptek, megbénítva ezzel több, a fővárosba és más központokba vezető utat. Négy kenyai ráadásul életét vesztette a tüntetéseken.

Issa Mohamud, Nairobi rendőrfőkapitánya azt mondta, a tüntetéseket nem jelentették be, és azok gyorsan zavargásokba torkolltak, a tiltakozók pedig rendőrökre támadtak és számos gépjárművet megrongáltak, köztük rendőrautókat is. A közlekedési blokád miatt több ezren kényszerültek gyalog nekivágni az utaknak - tette hozzá.

John Mbadi, az ország pénzügyminisztere az NTV helyi televíziós csatornának adott interjújában sajnálatosnak nevezte az áremeléseket, és azt is elismerte, hogy az intézkedés rossz hatással lehet a gazdaságra, azonban hangsúlyozta, a kormány megfontolta a döntést, és elítéli a tiltakozásokat.

Nairobi az áremelést a Hormuzi-szoros körül kialakult helyzettel indokolta. A szorost - amelyen át a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz(LNG)-ellátásának közel 20 százaléka halad át - az iráni fegyveres erők az Egyesült Államokkal és Izraellel kirobbant konfliktus nyomán vonták blokád alá.

