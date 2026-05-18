Ez nagyon kínos: hatalmas robbanással csapódott a földnek Amerika két E/A-18R Growler vadászgépe
Idahóban tartott az amerikai haditengerészet légibemutatót, ezen egy kínos baleset borzolta a kedélyeket, két E/A-18G Growler semmisült meg az incidens során – közölte a The War Zone (TWZ).

Légbemutatón gabalyodott össze az amerikai haditengerészet két E/A-18G Growler harcászati rádióelektronikai lefogó repülőgépe. A Mountain Home településen tartott Gunfighter Skies légibemutatón felvételek is készültek az esetről. Ezen látszódik, hogy a két gép a manőverek közben összegabalyodik, majd miután nem tudnak különválni, a két-két fős személyzet katapultált.

A balesetet követően a Growlerek a földnek csapódnak, a nem sokkal később ejtőernyővel az érkező személyzet is földet ér, őket az orvosi csapat vizsgálta.

A két vadászgép eredetileg az Elektronikus Támadó Osztag (VAQ) 129. kötelékéhez tartozik és a NAS Whidbey-szigeten állomásozik a Growler Légibemutató Csapathoz tartozik.

A felvételek szerint a hátsó E/A-18R utoléri az előtte haladót, az orrával a másik repülőgép hátuljának csapódik. Az összeakadó repülőgépek nem tudnak önálló manővereket végrehajtani, repülésképtelenné válnak, majd alacsony magasságból zuhanni kezdenek, ekkor a személyzet katapultál. A Growlerek végül együtt haladva csapódnak a földnek, majd hatalmas detonáció látható. A balesetet követően a légibázist lezárták.

A TWZ szerint az első gép éppen a holtterében tartózkodott a mögötte érkezőnek, ami akadályozta a kilátást, ez visszatérően okoz baleseteket a hasonló légibemutatókon. Ugyanakkor kiemelték, hogy az egymásra fekvő pozíció a katapultálást is körülményes feladattá tette, de szerencsésen mindenki el tudta hagyni a gépeket. A hatóságok nem sokkal később bejelentették, hogy vizsgálják az eset körülményeit.

Címlapkép forrása: Chris Jung/NurPhoto via Getty Images

