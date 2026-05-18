Félelmetes fegyverhez juthat Ukrajna - a RUTA sok mindent megváltoztat a harcmezőn

A holland Destinus a német Rheinmetall-lal együtt gyorsítaná fel a RUTA Block 3 csapásmérő rakéta fejlesztését.

A 2000 kilométeres hatótávolságú fegyver ukrajnai tesztelését 2027-re tervezik.

A Destinus sajtóközleménye szerint a RUTA Block 3 program a már harctéri körülmények között bizonyított és sorozatgyártásban lévő RUTA rakétacsalád továbbfejlesztése. A Block 1 változat sorozatgyártása jelenleg is zajlik Hollandiában. A Block 2-es típust az ukrán Brave1 innovációs platform támogatásával fejlesztették ki, és már a repülési teszteket végzik vele Ukrajnában. Ennek a verziónak a tömeggyártását 2026-ban tervezik felfuttatni.

A Block 3 a meglévő RUTA architektúrát egy új, nagy hatótávolságú kategóriába emeli. A fegyverrendszer emellett megőrzi az európai tervezési szuverenitást, a rugalmasan bővíthető gyártási kapacitást, valamint a konténerből történő indíthatóságot.

A vállalat hangsúlyozta, hogy

a program célja az európai nagy hatótávolságú csapásmérő képesség átalakítása.

Szeretnének áttérni a korlátozott készletekre épülő modellről a fenntartható ipari termelésre.

