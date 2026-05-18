Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az orosz erők május 18-án éjjel kombinált drón- és rakétatámadást indítottak Ukrajna középső és déli régiói ellen, amelyben legalább 12 ember, köztük két gyermek megsérült.

A déli kikötővárosban, Odesszában orosz drónok csapást mértek egy lakóházra, megsebesítve egy 11 éves fiút, valamint egy 59 éves férfit – jelentette Szerhij Liszak, a helyi katonai közigazgatás vezetője.

Az Odessza elleni támadásban egy oktatási előadóterem, valamint egy óvoda is megsérült – tette hozzá Liszak.

Dnyipro városában helyi idő szerint hajnali 2 és 3 óra között több robbanás is hallatszott, miközben az ukrán légierő a városhoz közeledő orosz rakétákra figyelmeztetett.

Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója elmondta, hogy egy 24 emeletes lakóépületet ért csapásról érkezett jelentés, és több tűzesetről is beszámoltak.

Dnyipróban legalább kilenc ember, köztük egy gyermek megsérült, a sérültek közül négy áldozat kórházi ápolásra szorul – tette hozzá Hanzsa.

(The Kyiv Independent)