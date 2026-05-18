  • Megjelenítés
Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Globál

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Portfolio
Az előbb Kijevet, majd Moszkvát ért nagyszabású dróntámadások után kisebb intenzitással folytatódott a drónháború a két fél között. Oroszország hétfőre virradó éjjel drónokkal és rakétákkal támadta Odessza és Dnyipro városokat, összesen tizenketten sérültek meg. Ukrajna az Azovi-tenger partján található Taganrog városát, illetve a Rosztovi terület másik két járását támadta. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Megosztás

Taganrogot támadta Ukrajna

Az oroszországi Rosztovi terület kormányzója szerint hétfőre virradó éjjel Ukrajna drónokkal támadta az Azovi-tenger partján található Taganrog városát, valamint az oblaszty másik két járását. Áldozatokról vagy károkról nem érkeztek jelentések.

(TASZSZ)

Megosztás

Odesszát és Dnyiprót támadta Oroszország

Az orosz erők május 18-án éjjel kombinált drón- és rakétatámadást indítottak Ukrajna középső és déli régiói ellen, amelyben legalább 12 ember, köztük két gyermek megsérült.

A déli kikötővárosban, Odesszában orosz drónok csapást mértek egy lakóházra, megsebesítve egy 11 éves fiút, valamint egy 59 éves férfit – jelentette Szerhij Liszak, a helyi katonai közigazgatás vezetője.

Az Odessza elleni támadásban egy oktatási előadóterem, valamint egy óvoda is megsérült – tette hozzá Liszak.

Dnyipro városában helyi idő szerint hajnali 2 és 3 óra között több robbanás is hallatszott, miközben az ukrán légierő a városhoz közeledő orosz rakétákra figyelmeztetett.

Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója elmondta, hogy egy 24 emeletes lakóépületet ért csapásról érkezett jelentés, és több tűzesetről is beszámoltak.

Dnyipróban legalább kilenc ember, köztük egy gyermek megsérült, a sérültek közül négy áldozat kórházi ápolásra szorul – tette hozzá Hanzsa.

(The Kyiv Independent)

Megosztás

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az előbb Kijevet, majd Moszkvát ért nagyszabású dróntámadások után kisebb intenzitással folytatódott a drónháború a két fél között. Oroszország hétfőre virradó éjjel drónokkal és rakétákkal támadta Odessza és Dnyipro városokat, összesen tizenketten sérültek meg. Ukrajna az Azovi-tenger partján található Taganrog városát, illetve a Rosztovi terület másik két járását támadta. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Kapcsolódó cikkünk

Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap

Címlapkép forrása: Diego Fedele/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kormányalakítás: heves vita alakult ki a fizetések körül; Magyar Péter a Kúria elnökét is menesztené
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Havasi Bertalan Magyar Péternek: Hat havi fizetésről van szó, "amit Öcsi, te az utolsó fillérig ki fogsz perkálni”
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility