Taganrogot támadta Ukrajna
Az oroszországi Rosztovi terület kormányzója szerint hétfőre virradó éjjel Ukrajna drónokkal támadta az Azovi-tenger partján található Taganrog városát, valamint az oblaszty másik két járását. Áldozatokról vagy károkról nem érkeztek jelentések.
(TASZSZ)
Odesszát és Dnyiprót támadta Oroszország
Az orosz erők május 18-án éjjel kombinált drón- és rakétatámadást indítottak Ukrajna középső és déli régiói ellen, amelyben legalább 12 ember, köztük két gyermek megsérült.
A déli kikötővárosban, Odesszában orosz drónok csapást mértek egy lakóházra, megsebesítve egy 11 éves fiút, valamint egy 59 éves férfit – jelentette Szerhij Liszak, a helyi katonai közigazgatás vezetője.
Az Odessza elleni támadásban egy oktatási előadóterem, valamint egy óvoda is megsérült – tette hozzá Liszak.
Dnyipro városában helyi idő szerint hajnali 2 és 3 óra között több robbanás is hallatszott, miközben az ukrán légierő a városhoz közeledő orosz rakétákra figyelmeztetett.
Olekszandr Hanzsa, a Dnyipropetrovszki terület kormányzója elmondta, hogy egy 24 emeletes lakóépületet ért csapásról érkezett jelentés, és több tűzesetről is beszámoltak.
Dnyipróban legalább kilenc ember, köztük egy gyermek megsérült, a sérültek közül négy áldozat kórházi ápolásra szorul – tette hozzá Hanzsa.
Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn
Az előbb Kijevet, majd Moszkvát ért nagyszabású dróntámadások után kisebb intenzitással folytatódott a drónháború a két fél között. Oroszország hétfőre virradó éjjel drónokkal és rakétákkal támadta Odessza és Dnyipro városokat, összesen tizenketten sérültek meg. Ukrajna az Azovi-tenger partján található Taganrog városát, illetve a Rosztovi terület másik két járását támadta. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
