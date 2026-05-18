Gőzerővel készülnek a legrosszabbra: félelmetes, pilóta nélküli eszközökkel turbózzák fel a légierőt a britek

A 2026. május 15-én bejelentett program keretében négy ipari csapatot választottak ki a versenyeztetés következő fázisába: az Anduril UK-t, a BAE Systemst, a Tekevert és a Thales UK-t. A fejlesztők feladata olyan autonóm, pilóta nélküli légi rendszerek kidolgozása, amelyek képesek az Apache helikopterekkel együttműködni a vitatott hadműveleti környezetben is.

A drónok az úgynevezett "hűséges kísérő" (loyal wingman) koncepció alapján működnének.

Feladatuk lenne a felderítés, a célmegjelölés, az elektronikai hadviselés, a megtévesztő műveletek végrehajtása, valamint a csapásmérés koordinálása az Apache személyzete számára.

Mindez jelentősen növeli a harci helikopterek túlélőképességét és hadműveleti rugalmasságát, emellett csökkenti a pilóták közvetlen kitettségét az ellenséges légvédelemmel szemben.

A minisztérium hangsúlyozta, hogy a fegyverhasználatról szóló döntés továbbra is kizárólag emberi hatáskörben marad. Ennek megfelelően érvényesül a human-in-the-loop elv, miközben a rendszer maximálisan kihasználja a gépi helyzetelemzés és koordináció gyorsaságát. A drónok önállóan hajtják végre az érzékelési és navigációs feladatokat, de a tüzelést minden esetben egy embernek kell engedélyeznie.

A Project NYX a brit haderő egyik első, kifejezetten hadműveleti célú autonómiaprogramja. A kezdeményezés közvetlenül illeszkedik a Stratégiai Védelmi Felülvizsgálat (Strategic Defence Review) mesterséges intelligenciára és autonóm harci rendszerekre vonatkozó prioritásaihoz. A program egy szélesebb körű nyugati törekvés része. Ennek lényege, hogy a hasonló képességű ellenfelekkel szembeni felkészülés során az elosztott tűzerő, a gyorsabb döntéshozatal és a kockázatcsökkentés érdekében az autonóm légi harci rendszerek fejlesztését helyezik előtérbe.

