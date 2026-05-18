Hamarosan vérdíjat tűzhetnek ki Donald Trump és Benjámin Netanjahu fejére

Az iráni törvényhozás hamarosan szavaz arról, hogy vérdíjat tűznek ki Donald Trump amerikai elnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök fejére.

Az információ Mahmud Nabojántól, az iráni parlamenti nemzetbiztonsági tanács vezetőjétől származik (ez nem összekeverendő az ország legfontosabb döntéshozó szervével, a legfelső nemzetbiztonsági tanáccsal). Szavait az Iran International idézi.

Naboján arról beszél:

hamarosan szavaz az iráni parlament arról, hogy „számottevő jutalomban” részesítenek bárkit, aki „észhez téríti” Trumpot és Netanjahut.

Arra is kitért, hogy ha az Egyesült Államok és Izrael ismét megtámadja Iránt, Teherán ezúttal

megsemmisíti őket és a palotáikat is.”

Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images