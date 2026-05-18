Incidens történt a világ egyik legfeszültebb térségében: erre már az amerikai katonai repülőgépek is reagáltak

A kínai haditengerészeti légierő pilótái hétfő délelőtt háromszor – helyi idő szerint 8:57-kor, 8:59-kor és 9:00-kor – intéztek rádiófelhívást a tajvani repülőgépekhez a Liberty Times beszámolója szerint. A kínai pilóták azt állították, hogy a tajvani gépek veszélyeztetik a repülésbiztonságot, ezért

felszólították őket a biztonságos távolság betartására.

A közelben tartózkodó amerikai katonai repülőgépek összesen kilenc alkalommal sugároztak válaszüzenetet. Ezekben hangsúlyozták, hogy jogszerűen tevékenykednek a nemzetközi légtérben. Az egyik amerikai gép személyzete külön kiemelte: a műveleteik során minden vonatkozó jogot tiszteletben tartanak, ezáltal elutasítva a kínai követeléseket.

A tajvani védelmi minisztérium vasárnap és hétfő reggel hat óra között hét kínai katonai repülőgépet, öt hadihajót és egy állami hajót követett nyomon a sziget térségében. A katonai gépek átlépték a Tajvani-szoros középvonalát, és beléptek a sziget északi, valamint délnyugati légvédelmi azonosítási övezetébe. Válaszul

Tajvan harci repülőgépeket, hadihajókat és partvédelmi rakétarendszereket mozgósított a kínai tevékenység megfigyelésére.

A tajpeji védelmi minisztérium statisztikái szerint idén ebben a hónapban eddig 120 alkalommal észleltek kínai katonai repülőgépet, és 132 esetben hadihajót Tajvan közelében.

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images