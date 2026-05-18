  • Megjelenítés
Incidens történt a világ egyik legfeszültebb térségében: erre már az amerikai katonai repülőgépek is reagáltak
Globál

Incidens történt a világ egyik legfeszültebb térségében: erre már az amerikai katonai repülőgépek is reagáltak

Portfolio
Hétfőn katonai megfigyelők elfogták a kínai légierő pilótáinak rádióüzeneteit, ezekben a tajvani repülőgépeket távolságtartásra szólították fel Tajvan délnyugati légvédelmi azonosítási övezetében (ADIZ) - írta meg a Taiwan News.

A kínai haditengerészeti légierő pilótái hétfő délelőtt háromszor – helyi idő szerint 8:57-kor, 8:59-kor és 9:00-kor – intéztek rádiófelhívást a tajvani repülőgépekhez a Liberty Times beszámolója szerint. A kínai pilóták azt állították, hogy a tajvani gépek veszélyeztetik a repülésbiztonságot, ezért

felszólították őket a biztonságos távolság betartására.

A közelben tartózkodó amerikai katonai repülőgépek összesen kilenc alkalommal sugároztak válaszüzenetet. Ezekben hangsúlyozták, hogy jogszerűen tevékenykednek a nemzetközi légtérben. Az egyik amerikai gép személyzete külön kiemelte: a műveleteik során minden vonatkozó jogot tiszteletben tartanak, ezáltal elutasítva a kínai követeléseket.

A tajvani védelmi minisztérium vasárnap és hétfő reggel hat óra között hét kínai katonai repülőgépet, öt hadihajót és egy állami hajót követett nyomon a sziget térségében. A katonai gépek átlépték a Tajvani-szoros középvonalát, és beléptek a sziget északi, valamint délnyugati légvédelmi azonosítási övezetébe. Válaszul

Még több Globál

A cseljabinszki katasztrófához mérhető aszteroida tart a Föld irányába, akár távcsővel is látható lesz

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Kimondta a NATO-ország kémfőnöke: Putyinnak kezd leesni, hogy nagy a baj

Tajvan harci repülőgépeket, hadihajókat és partvédelmi rakétarendszereket mozgósított a kínai tevékenység megfigyelésére.

A tajpeji védelmi minisztérium statisztikái szerint idén ebben a hónapban eddig 120 alkalommal észleltek kínai katonai repülőgépet, és 132 esetben hadihajót Tajvan közelében.

Kapcsolódó cikkünk

A második világháború óta tartó korszak zárul le: történelmi rakétaszállítmánnyal rukkolhat elő a világ egyik legerősebb hatalma

Címlapkép forrása: An Rong Xu/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Sulyok Tamás nem akar lemondani, Orbán Anita tárgyalást kezd Ukrajnával a kárpátaljai magyarokról
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility