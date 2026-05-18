Itt van az iráni békejavaslat
Irán Pakisztánon keresztül új békejavaslatot juttatott el az Egyesült Államoknak. Ennek feltételei nagyrészt megegyeznek a Washington által korábban elutasított ajánlattal, egy magas rangú iráni tisztségviselő szerint ugyanakkor az amerikai fél több kérdésben is engedékenyebbnek mutatkozott.

A javaslatot Pakisztán közvetítette, amely a múlt hónapban az eddigi egyetlen tárgyalási fordulónak is otthont adott. Egy pakisztáni forrás megerősítette a dokumentum átadását, de jelezte, hogy nehézkes az előrelépés.

Mindkét fél folyamatosan változtatja az elvárásait, és nincs sok időnk

– fogalmazott.

Az iráni javaslat elsősorban a háború lezárására, a Hormuzi-szoros újranyitására, valamint a tengeri kereskedelmet érintő szankciók feloldására összpontosít. A szoros a világ tengeri olajszállításának mintegy ötödét bonyolítja le.

Az iráni nukleáris programmal és az urándúsítással kapcsolatos vitás kérdéseket későbbi tárgyalási fordulókra halasztanák.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten még "szemétnek" nevezte az előző, hasonló tartalmú iráni ajánlatot.

A magas rangú iráni forrás szerint ugyanakkor Washington több ponton is engedett. Az Egyesült Államok állítólag hajlandó lenne felszabadítani Irán külföldi bankokban befagyasztott eszközeinek egynegyedét. Ez az összeg több tízmilliárd dollárt tesz ki, Teherán azonban a teljes zárolt vagyon hozzáférhetővé tételét követeli. Emellett Washington nagyobb rugalmasságot mutatott abban is, hogy Irán a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség felügyelete mellett folytathassa bizonyos békés célú nukleáris tevékenységeit. Az iráni Taszním hírügynökség azt is állította, hogy az Egyesült Államok hajlandó felfüggeszteni az olajszankciókat a tárgyalások idejére, ezt azonban egy amerikai tisztségviselő cáfolta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

