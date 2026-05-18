Kimondta a diplomata: Putyin elvesztette az irányítást, egészen másképp érhet véget a háború, mint ahogy Moszkva tervezte

A diplomata szerint az elmúlt időszakban megváltozott a helyzet a frontvonalon, ez pedig az orosz-ukrán háború lezárására is hatással van. Maternová hangsúlyozta, hogy Oroszország veszített a lendületéből, ezért fel kellene ismernie, hogy nem tudja kizárólagosan diktálni a feltételeket, mindkét oldal számára elfogadható megoldást kell találni.

Oroszország veszít a lendületéből. Ukrajna keményen visszavág. Moszkvának végre meg kell értenie, hogy itt az ideje véget vetni ennek a háborúnak. De nem a Kreml által diktált feltételekkel. Olyan feltételekkel, amelyeket mindkét fél elfogad

– emelte ki.

Azzal folytatta, hogy Kijev az elmúlt napokban jelentősen növelte a támadásait az orosz célpontok ellen. Kiemelte, hogy az orosz hatóságok százas nagyságrendben számolnak be ellenséges drónokról a légtérben, akár Moszkvában is. Szerinte Oroszország nem tudja legyőzni Ukrajnát.

Moszkvának szembe kell néznie azokkal a kihívásokkal, hogy a fogy a motiváció és a súlyos veszteségek miatt egyre nehezebb pótolni a katonákat.

A lap kiemelte, hogy Oroszország egyre súlyosabb gazdasági problémákkal néz szembe, emiatt csökken a Vlagyimir Putyin elnökbe vetett közbizalom is az országban. Visszatérően előkerül, hogy Moszkvának rendkívül népszerűtlen döntést kell meghoznia, és esetleg 300 ezer főt kell mozgósítania a háború folytatásához. Erről még nem született végleges döntés, mivel a várakozások szerint tovább erodálná a politikai vezetésbe vetett hitet.

