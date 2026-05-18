Kimondta a NATO-ország kémfőnöke: Putyinnak kezd leesni, hogy nagy a baj
Az észt katonai hírszerzés vezetője szerint Oroszország mozgástere egyre szűkül Ukrajnában, miközben a nyugati szankciók fokozatosan emésztik fel az erőforrásait. Egy másik európai hírszerzési vezető szerint Moszkvát nem sürgeti az idő, hogy elérje legközvetlenebb célját, az egész Donbasz megszerzését – írja a Reuters.

Kaupo Rosin észt kémfőnök kifejtette, hogy Oroszország a teljeskörű invázió ötödik évében már több katonát veszít, mint amennyit toborozni képes. Egy általános mozgósítás ugyanakkor rendkívül népszerűtlen lépés lenne, amely akár az ország belső stabilitását is alááshatná.

Mindezek a tényezők együttesen olyan helyzetet teremtenek, amelyben Oroszországban – a legfelsőbb szinteken is – egyesek kezdik felismerni, hogy komoly probléma van. Nehéz megmondani, mit gondol erről Putyin, de szerintem mindezek a tényezők egyre inkább befolyásolják a döntéshozatalát

Az orosz haderő az elmúlt hónapokban a 2023 óta mért leglassabb ütemben haladt előre Ukrajnában, az orosz gazdaság pedig az első negyedévben 0,3 százalékkal zsugorodott. Rosin szerint a pénzügyi szektort sújtó szankciók valóban nagyon súlyosan érintik Oroszországot, az olajexportot célzó büntetőintézkedések pedig tovább szűkítik Moszkva bevételeit.

Egy másik, névtelenséget kérő európai hírszerzési vezető a Reutersnek megerősítette, hogy az Oroszországra nehezedő nyomás növekedésének jelei egyértelműek. Ugyanakkor egyelőre semmi sem utal arra, hogy ez érdemben változtatna Moszkva háborús számításain.

Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy lemondanának a teljes Donyec-medence megszerzéséről, Oroszország ugyanis alapvetően nem siet

– mondta. Hozzátette, hogy naiv várakozás lenne azt gondolni, hogy az orosz vezetés meggyengülőben van, vagy Vlagyimir Putyin orosz elnök hatalmát belső kihívás fenyegetné.

Az észt hírszerzési főnök arra is figyelmeztetett, hogy Oroszország nem fogja feladni Ukrajna leigázásának célját, amíg Putyin hatalmon marad. A háború lezárulta után pedig Moszkva várhatóan jelentős katonai erőt tart majd fenn az ukrán határ mentén, és a NATO-val közös határvonal teljes hosszán – az Északi-sarktól a Fekete-tengerig – katonai fölényre fog törekedni.

Rosin azt is kiemelte, hogy Oroszország a nyugati országok elleni szabotázsakciókkal sem fog felhagyni, mivel Moszkva megítélése szerint ezek nem lépik át a nyílt fegyveres konfliktus küszöbét. Oroszország eközben következetesen tagadja, hogy bármilyen szabotázstevékenységben részt venne.

Az észt kémfőnök egyértelmű üzenetet fogalmazott meg a szövetségesek felé, miszerint tovább kell fokozni a szankciós nyomást.

Most nincs itt a habozás ideje, határozottan tovább kell lépnünk előre

– hangsúlyozta.

