Kiszivárgott a titkos paktum: az atomhatalom katonáinak ezrei és JF-17-es vadászgépei bukkantak fel a monarchiában
A Reuters által megszerzett információk szerint több ezer katona és egy egész vadászgép-század érkezett a gazdag olajmonarchiába.

Pakisztán mintegy 8000 katonát küldött Szaúd-Arábiába egy vadászgép-század és egy légvédelmi rakétarendszer mellett a Rijáddal kötött védelmi paktum értelmében. A telepítés annak fényében különleges pillanatban került nyilvánosságra, mivel mindkét országot erősen érinti az Egyesült Államok és Izrael elhúzódó háborúja Iránnal. Iszlámábád jelenleg a legfontosabb közvetítő a szemben álló felek között, de az olajmonarchia is a békés megoldást szorgalmazza.

A két hatalom még 2025-ben emelte magasabb szintre a korábbi katonai együttműködését, kölcsönös védelmi paktumot kötöttek egymással.

A fenti információkat több biztonsági és kormányzati tisztviselő is megerősítette, célja pedig Szaúd-Arábia védelme Irán esetleges támadásaival szemben. Hivatalos forrásból nem erősítették meg az értesüléseket. A katonák telepítése annak fényében jelent újdonságot, hogy a két ország közötti megállapodás részletei nem voltak nyilvánosak, arról lehetett tudni, hogy kölcsönösen védelmet nyújtanak a másiknak, amennyiben azt támadás éri. Khawaja Asif védelmi miniszter arra is utalt, hogy a királyság Pakisztán nukleáris védelme alá kerülhet.

Pakisztán április elején mintegy 16 darab Kínával közösen fejlesztett JF-17-es vadászgépet helyezett át Szaúd-Arábiába. A biztonsági források hozzátették, hogy drónszázadok is érkeztek az országba, valamint kínai HQ-9-es légvédelmi rakétarendszert. A költségeket Rijád fedezi. A nukleáris hatalomból érkező mintegy 8 ezer katona elsősorban kiképzői, üzemeltetői és tanácsadói feladatokat lát el. Az is kiderült, hogy

a megállapodás értelmében akár 80 ezer főig is bővíthető a monarchiába telepített pakisztáni katonák létszáma.

A paktum hadihajók telepítésére is kiterjed, ugyanakkor azt nem tudni, hogy ilyen mozgás történt-e.

Címlapkép forrása: Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images

