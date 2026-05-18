Különös manőver a tengeren: napokig nem mozdulhatott a gigantikus olajszállító, amíg az Egyesült Államok rá nem bólintott
Az amerikai haditengerészet öt napon át feltartóztatta az Ománi-öbölben az Agios Fanourios I szupertankert, amely iraki nyersolajat szállít Vietnámba. Az amerikai jóváhagyást követően a tanker végül folytathatta útját - írja a Reuters.

A máltai lobogó alatt hajózó, nagyon nagy méretű nyersolajszállító (VLCC) kategóriás tartályhajó május 10-én hagyta el a Hormuzi-szorost, másnap azonban váratlanul megfordult az Ománi-öbölben.

Öt nappal később, május 16-án folytathatta útját Vietnám felé,

az LSEG hajózási adatai alapján a Ngi Szon finomítóba várhatóan május 30-án érkezik meg.

A hajó athéni székhelyű üzemeltetője az Eastern Mediterranean Maritime. A vállalat egy névtelenséget kérő munkatársa megerősítette, hogy a tanker csak az amerikai haditengerészet engedélyével indulhatott tovább. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) közölte, hogy az átirányítás az Irán elleni tengeri blokád érvényesítésének része volt.

Az Irán elleni hadműveletek megkezdése előtt a Hormuzi-szoros a világ energiaellátásának mintegy 20 százalékát biztosította, ekkoriban naponta 125–140 hajó haladt át rajta. A Clarksons hajózási brókercég hétfői elemzésében kiemelte, hogy a szoros körüli hajózási bizalom továbbra is rendkívül alacsony.

A SynMax adatelemző cég műholdas adatai szerint az elmúlt 24 órában mindössze 12 hajó haladt át a szoroson.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

