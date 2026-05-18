Küszöbön az újabb háború? – Az ürügy megvan, a kiszemelt ország már készül az ellenséges támadásra

A vasárnap megjelent Axios-cikk minősített hírszerzési információkra hivatkozva állította, hogy Havanna megvitatta a drónok bevetésének terveit. A célpontok között szerepelt az Egyesült Államok guantánamói haditengerészeti támaszpontja, több amerikai hadihajó, valamint a floridai Key West is.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő a lapnak elmondta, hogy a hírszerzési adatok egyértelműek. Ezek alapján a Trump-kormányzat komoly fenyegetésként tekint Kubára a drónhadviselés terén tapasztalható fejlemények, illetve az iráni katonai tanácsadók havannai jelenléte miatt.

Bruno Rodríguez kubai külügyminiszter a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában nem utalt kifejezetten a drónokkal kapcsolatos vádakra. Ugyanakkor leszögezte:

Kuba nem jelent fenyegetést, és nem akar háborút.

A politikus hozzátette, hogy az ország

az ENSZ Alapokmányában rögzített önvédelmi jog gyakorlásával készül a külső agresszió elhárítására.

Az amerikai Igazságügyi Minisztérium forrásai a múlt héten a Reuters hírügynökségnek azt nyilatkozták, hogy vádat szándékoznak emelni Raúl Castro volt kubai vezető ellen a „Brothers to the Rescue” nevű humanitárius szervezet két repülőgépének 1996-os kubai lelövése kapcsán.

Az 1959-es kubai forradalom ma 94 éves főszereplője, Fidel Castro testvére, az ország 2008 és 2018 közötti elnöke elleni vádirat jelentős eszkalációt eredményezne az Egyesült Államok és Kuba viszonyában.

