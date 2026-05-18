  • Megjelenítés
Megelégelte a gigantikus költségeket az Egyesült Államok: brutális pusztításra képes rakétát fejlesztenek az eddigi ár töredékéből
Globál

Megelégelte a gigantikus költségeket az Egyesült Államok: brutális pusztításra képes rakétát fejlesztenek az eddigi ár töredékéből

Portfolio
Az amerikai szárazföldi haderő új, költséghatékony elfogórakéta-programot indított. Ennek célja, hogy a Patriot rendszer prémium kategóriás PAC-3 MSE rakétáinak leváltása nélkül is hatékony védelmet nyújtson a drónok, a cirkálórakéták és a rövid hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen. A 2026. május 15-én közzétett követelményrendszer a túlterheléses támadások elleni védekezés egyik legégetőbb problémájára keres választ. Arra, hogy miként tartható fenn a többrétegű légvédelem anélkül, hogy a védekezés költségei meghaladnák a támadásét - írta az Army Recognition.

A MOSAIC-26-03 jelzésű programot a Redstone-i Gyors Képességfejlesztési és Kritikus Technológiai Hivatal (RCCTO) hirdette meg. A kiírásban olyan kiforrott technológiákat és kulcsfontosságú alrendszereket várnak, amelyek egységára egymillió dollár alatt marad. Ez az összeg töredéke a jelenlegi PAC-3 MSE rakéták becsült költségének.

Az alacsonyabb ár nagyobb készletek felhalmozását és gyorsabb utánpótlást tenne lehetővé, ami a nagy intenzitású konfliktusok során kritikus szempont.

A követelmények szerint az új elfogórakétának a légkörben kell működnie, legalább Mach 5-ös sebességgel és 200 kilométert meghaladó hatótávolsággal. Elvárás a repülés közbeni célfrissítés, a végfázisú önirányítás, valamint a repesz-romboló harci rész alkalmazása. Ez utóbbi közelségi gyújtóval és nagy sebességű repeszekkel fejti ki hatását. Ennek köszönhetően a cél megsemmisítéséhez nem szükséges a közvetlen találat, hiszen elegendő a sárkányszerkezet, az irányítófelületek vagy a hajtómű megrongálása is.

Ez a megoldás tudatos kompromisszum. A PAC-3 és a PAC-3 MSE elfogórakéták közvetlen találattal megsemmisítő (hit-to-kill) technológiával működnek. Ezek a rakéták rendkívül pontosak, ugyanakkor rendkívül drágák is.

Még több Globál

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Hatalmas a mozgolódás Oroszország legfőbb szövetségesénél: elkezdték mozgatni a nukleáris fegyvereket

Váratlan húzás Oroszországtól: a világ egyik legszegényebb országából viszik a katonákat az ukrán frontra

A MOSAIC elfogórakéta ezzel szemben kevésbé precíz végfázisú irányítást igényel, mivel a repesz-romboló harci rész képes kompenzálni a nagyobb céltévesztési távolságot. Ezt olcsóbb önirányító fejjel és egyszerűbb végfázisú manőverezéssel is el lehet érni. Ennek a kompromisszumnak a katonai értelme ugyanakkor csak akkor állja meg a helyét, ha az irányítási lánc zavarás, elektronikai hadviselés és tömeges rajtámadás körülményei között is kellően pontos marad.

A program előírja a moduláris, nyílt architektúrájú integrációt is a Patriot rendszerrel, valamint az Integrált Harcvezetési Rendszerrel (IBCS). Ez összhangban van a hadsereg átfogó törekvésével, amely hálózatba szervezett légvédelmi rendszerek kiépítésére irányul. Az új elfogórakéta a drónelhárító fegyverek és a prémium kategóriás kinetikus elfogók közötti űrt töltené be. Ezáltal lehetővé válna, hogy a drágább PAC-3 MSE készleteket a legfejlettebb fenyegetések elhárítására tartalékolják.

Kapcsolódó cikkünk

Kimondták a számot: felfoghatatlan vagyonba kerül az Egyesült Államok új szuperfegyvere, íme a részletek

Megszólalt az ezredes: kíméletlenül feltárta, milyen állapotban van valójában Ukrajna légvédelme

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Elárulta a Revolut új magyarországi vezetője, mire készül itthon a neobank
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility