Megelégelte a gigantikus költségeket az Egyesült Államok: brutális pusztításra képes rakétát fejlesztenek az eddigi ár töredékéből

A MOSAIC-26-03 jelzésű programot a Redstone-i Gyors Képességfejlesztési és Kritikus Technológiai Hivatal (RCCTO) hirdette meg. A kiírásban olyan kiforrott technológiákat és kulcsfontosságú alrendszereket várnak, amelyek egységára egymillió dollár alatt marad. Ez az összeg töredéke a jelenlegi PAC-3 MSE rakéták becsült költségének.

Az alacsonyabb ár nagyobb készletek felhalmozását és gyorsabb utánpótlást tenne lehetővé, ami a nagy intenzitású konfliktusok során kritikus szempont.

A követelmények szerint az új elfogórakétának a légkörben kell működnie, legalább Mach 5-ös sebességgel és 200 kilométert meghaladó hatótávolsággal. Elvárás a repülés közbeni célfrissítés, a végfázisú önirányítás, valamint a repesz-romboló harci rész alkalmazása. Ez utóbbi közelségi gyújtóval és nagy sebességű repeszekkel fejti ki hatását. Ennek köszönhetően a cél megsemmisítéséhez nem szükséges a közvetlen találat, hiszen elegendő a sárkányszerkezet, az irányítófelületek vagy a hajtómű megrongálása is.

Ez a megoldás tudatos kompromisszum. A PAC-3 és a PAC-3 MSE elfogórakéták közvetlen találattal megsemmisítő (hit-to-kill) technológiával működnek. Ezek a rakéták rendkívül pontosak, ugyanakkor rendkívül drágák is.

A MOSAIC elfogórakéta ezzel szemben kevésbé precíz végfázisú irányítást igényel, mivel a repesz-romboló harci rész képes kompenzálni a nagyobb céltévesztési távolságot. Ezt olcsóbb önirányító fejjel és egyszerűbb végfázisú manőverezéssel is el lehet érni. Ennek a kompromisszumnak a katonai értelme ugyanakkor csak akkor állja meg a helyét, ha az irányítási lánc zavarás, elektronikai hadviselés és tömeges rajtámadás körülményei között is kellően pontos marad.

A program előírja a moduláris, nyílt architektúrájú integrációt is a Patriot rendszerrel, valamint az Integrált Harcvezetési Rendszerrel (IBCS). Ez összhangban van a hadsereg átfogó törekvésével, amely hálózatba szervezett légvédelmi rendszerek kiépítésére irányul. Az új elfogórakéta a drónelhárító fegyverek és a prémium kategóriás kinetikus elfogók közötti űrt töltené be. Ezáltal lehetővé válna, hogy a drágább PAC-3 MSE készleteket a legfejlettebb fenyegetések elhárítására tartalékolják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images