Megérkeztek a felvételek az Ukrajnában eltalált teherhajóról: Putyin olyat lépett, amivel magára haragíthatja a legnagyobb partnerét
Orosz drónok támadtak meg két, ukrán kikötők felé tartó polgári teherhajót a Fekete-tengeren – az egyik érintett hajó kínai tulajdonú, kínai legénységgel. Az incidens mindössze egy nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök pekingi látogatása előtt történt, ami különös diplomáciai jelentőséget ad az ügynek. A Sahíd típusú drón által eltalált KSL Töjang legénysége nem sérült meg.

Orosz drónok csaptak le két civil hajóra a Fekete-tengeren, a vízi járművek ukrán kikötők felé tartottak. Az egyik érintett hajó kínai tulajdonban van, és kínai legénységgel közlekedik – írta meg az al-Dzsazíra.

Az incidens különös diplomáciai jelentőséget kap, mivel mindössze egy nappal Vlagyimir Putyin orosz elnök pekingi látogatása előtt történt, Kína pedig orosz egyik legfontosabb partnere.

Az ukrán kikötői hatóság közlése szerint a hétfői támadás két polgári teherhajót ért. Ezek az odesszai régió kikötői felé tartottak. Az egyik Marshall-szigeteki, a másik bissau-guineai lobogó alatt hajózott. Az ukrán haditengerészet egy kínai tulajdonú és kínai legénységű teherhajó, a KSL Töjang találatáról számolt be.

A jármű oldala részben megperzselődött, a sérülésről fényképet is közzétettek, amelyet az al-Dzsazíra is megosztott.

– írta közösségi oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Hozzátette: „Az oroszok nem lehettek tudatlanok afelől, milyen hajó tartózkodik a tengeren.”

Moszkva egyelőre nem reagált az incidensre.

Az ukrán haditengerészet szóvivője, Dmitro Pletencsuk az AFP hírügynökségnek elmondta, hogy a legénység tagjai nem sérültek meg. Valamennyien kínai állampolgárok. A hajót éjszaka egy Sahíd típusú drón találta el. A személyzet a károkat saját erőből elhárította, így a hajó folytathatta útját a célkikötőbe.

A Reuters értesülései szerint a KSL Töjang rakomány nélkül hajózott, a jármű az odesszai Pivdennij kikötőben vasérc-koncentrátumot készült felvenni.

Oroszország az ukrajnai invázió kezdete óta rendszeresen támadja a polgári hajóforgalmat Odessza kikötői térségében. Ez a régió az ukrán mezőgazdasági export létfontosságú tengeri csomópontja. A mostani eset időzítése azért figyelemre méltó, mert Putyin egy kétnapos pekingi útra érkezett, ahol Hszi Csin-ping kínai elnökkel tárgyal. Kína rendszeresen béketárgyalásokat sürget az ukrajnai háború lezárása érdekében. Ugyanakkor Peking soha nem ítélte el Oroszországot a 2022. februári invázió miatt, és továbbra is semleges félként határozza meg magát.

