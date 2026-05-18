Megindultak az amerikai katonák: élesben tesztelik a jövő technológiáját Európában

A Grafenwöhrben és Hohenfelsben zajló gyakorlat során az amerikai és a szövetséges erők egy digitálisan összekapcsolt harctéren működnek együtt. Itt az autonóm platformok, a gyorsított célmegjelölési ciklusok és a valós idejű parancsnoki integráció célja, hogy növeljék a túlélőképességet, valamint a harctempót a közel egyenrangú ellenfelekkel szemben.

A félévente megrendezett Combined Resolve gyakorlatsorozat az Európába rotációs alapon vezényelt amerikai alakulatokat és nemzetközi partnereiket hozza össze. Fő céljuk a nagyszabású szárazföldi hadműveletek begyakorlása valósághű harctéri körülmények között. A 26-07-es jelzésű gyakorlat kifejezetten a haderő-modernizációra, a gyors harctéri alkalmazkodásra és a hadműveleti kísérletezésre helyezi a hangsúlyt.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a parancsnokok számára, hogy élesben értékeljék ki a fejlesztés alatt álló technológiák teljesítményét.

Az esemény egyúttal az amerikai szárazföldi haderő szélesebb körű átalakulását is jelzi. A technológiavezérelt hadviselés irányába történő elmozdulás célja az erőkivetítés, az interoperabilitás és a döntéshozatali sebesség javítása a kihívásokkal teli európai hadszíntéren. A manőverekben a 3. gyaloghadosztályhoz tartozó forgószárnyas eszközök, köztük CH–47 Chinook szállítóhelikopterek és UH–60 Black Hawk többcélú helikopterek is részt vesznek. Ezek a gépek légideszant-műveleteket, csapatmozgatást, logisztikai feladatokat és harctéri mobilitási műveleteket támogatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images