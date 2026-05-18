  • Megjelenítés
Megindultak az amerikai katonák: élesben tesztelik a jövő technológiáját Európában
Globál

Megindultak az amerikai katonák: élesben tesztelik a jövő technológiáját Európában

Portfolio
Az amerikai hadsereg 3. gyaloghadosztálya a németországi Combined Resolve 26-07 hadgyakorlaton teszteli a jövő harctéri technológiáit. Az éles körülményeket szimuláló, nagyszabású manőverműveletek során autonóm rendszereket, digitális vezetési hálózatokat és új generációs harceszközöket is próbára tesznek - írta az Army Recognition.

A Grafenwöhrben és Hohenfelsben zajló gyakorlat során az amerikai és a szövetséges erők egy digitálisan összekapcsolt harctéren működnek együtt. Itt az autonóm platformok, a gyorsított célmegjelölési ciklusok és a valós idejű parancsnoki integráció célja, hogy növeljék a túlélőképességet, valamint a harctempót a közel egyenrangú ellenfelekkel szemben.

A félévente megrendezett Combined Resolve gyakorlatsorozat az Európába rotációs alapon vezényelt amerikai alakulatokat és nemzetközi partnereiket hozza össze. Fő céljuk a nagyszabású szárazföldi hadműveletek begyakorlása valósághű harctéri körülmények között. A 26-07-es jelzésű gyakorlat kifejezetten a haderő-modernizációra, a gyors harctéri alkalmazkodásra és a hadműveleti kísérletezésre helyezi a hangsúlyt.

Ez a megközelítés lehetővé teszi a parancsnokok számára, hogy élesben értékeljék ki a fejlesztés alatt álló technológiák teljesítményét.

Az esemény egyúttal az amerikai szárazföldi haderő szélesebb körű átalakulását is jelzi. A technológiavezérelt hadviselés irányába történő elmozdulás célja az erőkivetítés, az interoperabilitás és a döntéshozatali sebesség javítása a kihívásokkal teli európai hadszíntéren. A manőverekben a 3. gyaloghadosztályhoz tartozó forgószárnyas eszközök, köztük CH–47 Chinook szállítóhelikopterek és UH–60 Black Hawk többcélú helikopterek is részt vesznek. Ezek a gépek légideszant-műveleteket, csapatmozgatást, logisztikai feladatokat és harctéri mobilitási műveleteket támogatnak.

Még több Globál

A cseljabinszki katasztrófához mérhető aszteroida tart a Föld irányába, akár távcsővel is látható lesz

Incidens történt a világ egyik legfeszültebb térségében: erre már az amerikai katonai repülőgépek is reagáltak

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Kapcsolódó cikkünk

A második világháború óta tartó korszak zárul le: történelmi rakétaszállítmánnyal rukkolhat elő a világ egyik legerősebb hatalma

Hatalmas a mozgolódás Oroszország legfőbb szövetségesénél: elkezdték mozgatni a nukleáris fegyvereket

Vége a gigantikus hadihajók korának? - Leleplezte az Egyesült Államok a villámgyors, legénység nélküli flottáját

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Sulyok Tamás nem akar lemondani, Orbán Anita tárgyalást kezd Ukrajnával a kárpátaljai magyarokról
Ez volt a legnagyobb dróntámadás Moszkva ellen, új szintre léphet Ukrajna védelme - Háborús híreink vasárnap
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility