Megindultak az európai katonai hatalom hadihajói: a világ egyik legveszélyesebb szorosába tartanak

Guido Crosetto olasz védelmi miniszter szerint a Hormuzi-szorosban elhelyezett tengeri aknák problémáját előbb-utóbb kezelni kell. Mivel a hajók átvezénylése heteket vesz igénybe, elővigyázatosságból már meg is kezdték két aknakereső hajó előrevezénylését. A hajók először a Földközi-tenger keleti medencéjében, majd a Vörös-tengeren állomásoznak a már futó olasz missziók, a Mediterraneo Sicuro és az Aspides keretében.

A két előrevezényelt egység a Gaeta-osztályú Crotone (M 5558) és a Rimini (M 5561) aknakereső hajó.

Ezek az Aknamentesítő Erők Parancsnokságához (MARICODRAG) tartoznak, és május 15-én futottak ki Szicíliából. Célállomásuk várhatóan Dzsibuti lesz, ahol az olasz fegyveres erők már rendelkeznek egy támaszponttal. A hajók nagyjából két hét alatt érhetik el a kikötőt. A tengerészeti kötelék kísérőhajója várhatóan a Raimondo Montecuccoli többcélú járőrhajó (PPA) lesz "Light Plus" konfigurációban. A logisztikai támogatást a Vulcano-osztályú Atlante (A 5336) ellátóhajó biztosítja.

A Gaeta-osztályú hajókat az 1990-es években az Intermarine építette üvegszál-erősítésű műanyagból, és azóta élettartam-növelő korszerűsítésen is átestek. Felszerelésük között megtalálható a Thales 2093 típusú, változtatható merülési mélységű szonár és a Leonardo irányítási rendszere. Emellett Pluto Plus és Pluto Gigas típusú távirányítású, illetve autonóm víz alatti drónokkal is rendelkeznek, amelyek akár 600 méteres mélységig bevethetők. A parancsnokság mindezeken felül Kraken Robotics szintetikus apertúrájú szonárral felszerelt HII REMUS 300-as autonóm eszközöket is rendszeresített. A flotta 2013 óta Kongsberg HUGIN drónokat is üzemeltet, amelyekkel 3000 méteres mélységig képesek dolgozni. A Rimini fedélzetére már egy konténeres indító- és irányítómodult is telepítettek a HUGIN rendszer működtetéséhez.

A kísérőhajóként kijelölt Montecuccoli PPA az MBDA SAAM ESD légvédelmi rakétarendszerrel, Aster 15 és 30 típusú rakétákkal, Leonardo 127 és 76 milliméteres hajóágyúkkal, valamint Kronos StarFire AESA radarral van felszerelve. A hajó többcélú, moduláris terei lehetővé teszik a különleges műveleti eszközök, a konténeres modulok és a pilóta nélküli drónok befogadását is. Az Atlante ellátóhajó üzemanyag-utánpótlással, kórházi kapacitással és szálláshelyekkel a koalíciós erők más egységeit is képes támogatni.

