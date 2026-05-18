Megkongatták a vészharangot: bármelyik pillanatban lecsaphat az olajhiány

Jeff Currie, az Abaxx Commodity Exchange társelnöke a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy

a fizikai ellátási hiány bármelyik pillanatban elérheti Európát.

Kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet súlyosságát sem az olajárak, sem a döntéshozók kommunikációja nem tükrözik megfelelően. Currie szerint amint a hiány ténylegesen jelentkezik, az árak ugrásszerűen fognak emelkedni.

Az olajpiac jelenleg egy átmeneti időszakban van a fűtési és a nyári autózási szezon között, amely hagyományosan a leggyengébb keresleti periódusnak számít. Az amerikai és brit munkaszüneti napok közeledtével azonban a dízel, a benzin és a kőolaj iránti kereslet meredeken emelkedni fog. Ez a növekedés hamar kézzelfoghatóvá teszi a kínálati feszültséget.

A Société Générale elemzői szerin

t az olajpiac a "stabilitás látszata" ellenére "súlyosan túlterhelt" állapotban van.

A globális készletek gyorsan csökkennek. További kritikus tényező, hogy a fennmaradó tartalékoknak csak egy kis hányada használható fel anélkül, hogy az ellátási rendszer működése veszélybe kerülne.

A Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások február 28. óta súlyosan korlátozottak, holott ezek adják a világ teljes olaj- és gázkínálatának mintegy ötödét. A francia bank elemzői szerint még egy június eleji újranyitás esetén is legalább 52 napot venne igénybe a fizikai ellátási lánc helyreállítása; ebbe beletartozik a tankerek tranzitideje, a finomítói feldolgozás és a végső elosztás is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy napi több millió hordónyi kapacitás továbbra is hiányozni fog a piacról, az amúgy is gyorsan fogyó készletek pedig tovább apadnak.

Ha a szoros csak június végén nyílna meg, a fizikai ellátás normalizálódása legkorábban augusztus végére várható, az érdemi stabilizáció pedig szeptemberre tolódna. Egy ennél is hosszabb lezárás

az olajárakat akár hordónkénti 150 dollárig is felnyomhatja, és az év hátralévő részében is tartósan magasan tarthatja.

A Société Générale szerint a késlekedés egyre mélyebb készlethiányt eredményez a rendszerben, ami a jelenlegi piaci feszültséget akár 2027-ig is kitolhatja.

