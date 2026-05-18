  • Megjelenítés
FONTOS Tisza-kormány: az előző kormány meghamisította az idei költségvetést
Megkongatták a vészharangot: bármelyik pillanatban lecsaphat az olajhiány
Globál

Megkongatták a vészharangot: bármelyik pillanatban lecsaphat az olajhiány

Portfolio
A globális olajtartalékok riasztóan gyors ütemben apadnak - olyannyira, hogy elemzők arra figyelmeztetnek, hogy már a hónap végére fizikai ellátási hiány fenyegetheti Európát. Az olajárak folyamatosan emelkednek, miközben a Hormuzi-szoros az Egyesült Államok és Irán közötti konfliktus miatt gyakorlatilag továbbra is zárva tart - írta meg a Cnbc.

Jeff Currie, az Abaxx Commodity Exchange társelnöke a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy

a fizikai ellátási hiány bármelyik pillanatban elérheti Európát.

Kiemelte, hogy a jelenlegi helyzet súlyosságát sem az olajárak, sem a döntéshozók kommunikációja nem tükrözik megfelelően. Currie szerint amint a hiány ténylegesen jelentkezik, az árak ugrásszerűen fognak emelkedni.

Az olajpiac jelenleg egy átmeneti időszakban van a fűtési és a nyári autózási szezon között, amely hagyományosan a leggyengébb keresleti periódusnak számít. Az amerikai és brit munkaszüneti napok közeledtével azonban a dízel, a benzin és a kőolaj iránti kereslet meredeken emelkedni fog. Ez a növekedés hamar kézzelfoghatóvá teszi a kínálati feszültséget.

Még több Globál

Folytatódnak a pusztító csapások, ismét egymást lőtte drónokkal Ukrajna és Oroszország – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Kimondta a diplomata: Putyin elvesztette az irányítást, egészen másképp érhet véget a háború, mint ahogy Moszkva tervezte

Moszkva taktikát váltott: úgy kezdték el használni a Lancet sztárfegyvert, hogy szinte lehetetlen védekezni ellene

A Société Générale elemzői szerin

t az olajpiac a "stabilitás látszata" ellenére "súlyosan túlterhelt" állapotban van.

A globális készletek gyorsan csökkennek. További kritikus tényező, hogy a fennmaradó tartalékoknak csak egy kis hányada használható fel anélkül, hogy az ellátási rendszer működése veszélybe kerülne.

A Hormuzi-szoroson áthaladó szállítások február 28. óta súlyosan korlátozottak, holott ezek adják a világ teljes olaj- és gázkínálatának mintegy ötödét. A francia bank elemzői szerint még egy június eleji újranyitás esetén is legalább 52 napot venne igénybe a fizikai ellátási lánc helyreállítása; ebbe beletartozik a tankerek tranzitideje, a finomítói feldolgozás és a végső elosztás is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy napi több millió hordónyi kapacitás továbbra is hiányozni fog a piacról, az amúgy is gyorsan fogyó készletek pedig tovább apadnak.

Ha a szoros csak június végén nyílna meg, a fizikai ellátás normalizálódása legkorábban augusztus végére várható, az érdemi stabilizáció pedig szeptemberre tolódna. Egy ennél is hosszabb lezárás

az olajárakat akár hordónkénti 150 dollárig is felnyomhatja, és az év hátralévő részében is tartósan magasan tarthatja.

A Société Générale szerint a késlekedés egyre mélyebb készlethiányt eredményez a rendszerben, ami a jelenlegi piaci feszültséget akár 2027-ig is kitolhatja.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A Karmelita

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

Kasza Elliott-tal

Medtronic - elemzés

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Több döntést hozott az új kormány a hétfői ülésén, Sulyok Tamás nem akar lemondani
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Bejelentést tett Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility