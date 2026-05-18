Megtalálták a megoldást a háborúk egyik leggyilkosabb csapdájára? - Új fejlesztést kap Amerika kétes hírű páncélosa

A kettős V-alakú páncéltest (Double V-Hull) kialakítása az iraki és afganisztáni hadműveletek tapasztalataiból született.

Ezekben a konfliktusokban az improvizált robbanószerkezetek (IED) és az aknák súlyos veszteségeket okoztak a kerekes harcjárművekkel felszerelt alakulatoknak.

A V-alakú fenéklemez a detonáció nyomáshullámát oldalirányba tereli el a küzdőtér alól. Ez a megoldás jelentősen növeli a személyzet túlélési esélyeit. Hasonló felépítményekkel működik a világ összes MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected - Aknaálló, rajtaütésektől védett) járműve, így például a honvédség által használt Gidrán is.

Az A1 modernizációs csomag a túlélőképesség növelésén túl is lényeges fejlesztéseket tartalmaz. A jármű egy 450 lóerős Caterpillar C9 motort, korszerűsített felfüggesztést, valamint továbbfejlesztett elektromos hálózatot és megnövelt áramellátó kapacitást kapott. Ezek a módosítások lehetővé teszik, hogy a Stryker nehezebb, feladatspecifikus felszereléseket is hordozhasson. Így a jármű a teljesítmény romlása nélkül szerelhető fel fejlett harctéri kommunikációs rendszerekkel, elektronikai hadviselési eszközökkel, illetve aktív védelmi rendszerekkel.

A fejlesztés a korábbi, nehezebb páncélzatú Stryker-változatok mobilitási problémáit is orvosolja. A megnövelt védelmi szint korábban jelentős tömegnövekedéssel járt, ami rontotta a manőverezőképességet és a hatótávolságot. Az új hajtáslánc és a korszerű felfüggesztés azonban helyreállítja a mozgékonysági mutatókat. Ennek köszönhetően a Stryker-dandárok megőrzik gyors átcsoportosíthatóságukat az európai, az indo-pacifikus és egyéb vitatott hadszíntereken.

