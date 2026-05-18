Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros

Oroszországban egyre nehezebben tartható fenn az a narratíva, miszerint az Ukrajna elleni háború nem érinti a hétköznapi életet. A moszkvai agglomerációt ért hétvégi, nagyszabású dróncsapás három halálos áldozatot követelt. Emellett az internetkorlátozások és a visszafogott győzelem napi parádé is a konfliktus közelségére emlékezteti a lakosságot – írja az AP News.
Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi beszámolója szerint a légvédelem 24 óra alatt 1054 ukrán drónt semmisített meg, ami az egyik legnagyobb szám, amelyet a hadsereg valaha is jelentett.
Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy a főváros légvédelme szombat estétől vasárnap reggelig 81 drónt lőtt le. A támadásokban tizenketten megsebesültek, több lakóépület megrongálódott, néhány családi ház pedig teljesen megsemmisült. De egy drón becsapódott egy moszkvai finomító területén, ahol ugyanakkor nem okozott fennakadást a termelésben. Viszont egy másik eszköz felgyújtott egy olajtartályt egy üzemanyagraktárban. Több moszkvai repülőtér is felfüggesztette a működését. A Seremetyjevo nemzetközi repülőtér területére szintén lezuhant egy ukrán drón, de ott nem keletkezett kár.
Az a tény, hogy Ukrajna képes volt áttörni Moszkva sűrű légvédelmi hálózatát, a drónállomány növekedését és a taktikák fejlődését tükrözi.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadást jogos válasznak nevezte a Kijev és más ukrán városok elleni orosz rakéta- és dróncsapásokra. A múlt héten 24 ember vesztette életét, amikor egy orosz rakéta lerombolt egy kilencemeletes lakóházat az ukrán fővárosban.
A csapások azután történtek, hogy egy amerikai közvetítéssel létrejött, rövid ideig tartó háromnapos tűzszünet kudarcot vallott, de a fegyvernyugvás lehetővé tette, hogy Moszkva megtartsa a május 9-i győzelem napi katonai parádét.
Igaz, a megszokottnál jelentősen visszafogottabb formában: a Vörös téren idén nem vonultak fel harckocsik és rakétarendszerek, ami az elemzők szerint az ukrán nagy hatótávolságú dróntámadások potenciális veszélyének egyenes következménye.
Vlagyimir Putyin orosz elnök a parádé után kijelentette, hogy a háború közeledik a végéhez, de sem ütemtervet, sem további részleteket nem közölt. Emellett továbbra is ragaszkodik maximalista követeléseihez, például ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki abból a négy régióból, amelyeket Moszkva hivatalosan annektált, bár sosem tudott teljesen elfoglalni.
Donald Trump amerikai államfő szintén azt állította, hogy a béke "nagyon közel van", csakhogy az amerikai békeerőfeszítések az iráni háború kitörése óta gyakorlatilag teljesen leálltak.
Az orosz belpolitikában mindeközben egyre nő a feszültség, mert a mobilinternet korlátozása és a népszerű üzenetküldő alkalmazások blokkolása hatalmas gazdasági károkat okoz a vállalatoknak, miközben milliók mindennapi életét nehezíti meg. A hatóságok ezeket a lépéseket az ukrán drónok célzási rendszereinek megzavarásával indokolják, de az állampolgárok petíciók tömkelegét nyújtották be az elnöki hivatalhoz, és tüntetéseket is próbáltak szervezni, amelyeket a karhatalom gyorsan elfojtott.
Még egyes, korábban Kreml-hű katonai bloggerek is nyíltan megkérdőjelezik a kormányzati politikát.
Az orosz állami televízió igyekezett elbagatellizálni a moszkvai támadásokat. Egyes híradásokban csak érintőlegesen számoltak be az eseményekről. A háborúpárti kommentátorok ugyanakkor a légvédelem sebezhetőségére figyelmeztettek, és az ukrán döntéshozatali központok elleni megtorló csapásokat követelték. Szergej Markov Kreml-közeli politológus egyenesen Európát tette felelőssé. Azt állította, hogy a nyugati segítséggel gyártott drónok révén valójában "Európa próbált meg csapást mérni Moszkvára".
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hatalmas pofont kapott a világ leggazdagabb embere: kimondták a végső szót a gigaperben
Fókuszban a mesterséges intelligencia.
Kiszivárogtak a részletek: gigantikus, milliárd eurós hadibeszerzésbe kezdett egy európai nagyhatalom
A szállításokat 2026 novemberéig kell teljesíteni.
Aggódhat a világgazdaság: Trumpék lesöpörték az újabb béketervet
Elégtelennek tartják a Teherántól kapott tűzszüneti javaslatot.
Megállíthatatlanul terjed az új halálos vírustörzs, amely ellen sem gyógyszer, sem vakcina nem létezik
Hetekig észrevétlenül pusztított a gyilkos kór, mire észbe kaptak a hatóságok.
Félelmetes fegyverhez juthat Ukrajna - a RUTA sok mindent megváltoztat a harcmezőn
Gőzerővel folyik a fejlesztés.
Váratlan fordulat Hankó Balázs támogatásai ügyében: napvilágra került, hogyan csatornáztak be félmilliárdot a 2026-os választási kampányra
Mága Zoltán kifejezetten politikai indoklással kért pénzt a kulturális minisztertől.
Különös manőver a tengeren: napokig nem mozdulhatott a gigantikus olajszállító, amíg az Egyesült Államok rá nem bólintott
Öt napon keresztül tartóztatták fel.
Bekövetkezett, amitől tartottak: történelmi csúcsra ugrott a bedőlő hitelek aránya, és a legrosszabb még hátravan az USA-ban
Soha nem látott bedőlési hullámról jelentett a Fitch.
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.