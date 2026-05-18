Megtörtént, amitől sokan rettegtek: áttörték a légvédelmet, lángokban állt az orosz főváros

Oroszországban egyre nehezebb fenntartani a normalitás látszatát: a hétvégén a moszkvai agglomerációt ért, több mint ezer drónt számláló ukrán támadás három halálos áldozatot követelt, több repülőtér működését függesztették fel, a győzelem napi parádét pedig a szokásosnál jóval visszafogottabb formában tartották meg. A csapások a kudarcba fulladt háromnapos tűzszünet után következtek, miközben Putyin a háború közeli végét ígéri, de továbbra is ragaszkodik maximalista követeléseihez. Az internetkorlátozások és az üzenetküldő alkalmazások blokkolása gazdasági károkat okoz és milliók mindennapjait nehezíti, ami a Kreml-hű bloggerek körében is növekvő elégedetlenséget vált ki. A békeközvetítés az iráni háború kitörése óta gyakorlatilag leállt, Trump ígéretei ellenére sem látszik áttörés a tárgyalásokon.

Oroszországban egyre nehezebben tartható fenn az a narratíva, miszerint az Ukrajna elleni háború nem érinti a hétköznapi életet. A moszkvai agglomerációt ért hétvégi, nagyszabású dróncsapás három halálos áldozatot követelt. Emellett az internetkorlátozások és a visszafogott győzelem napi parádé is a konfliktus közelségére emlékezteti a lakosságot – írja az AP News.

Az orosz védelmi minisztérium vasárnapi beszámolója szerint a légvédelem 24 óra alatt 1054 ukrán drónt semmisített meg, ami az egyik legnagyobb szám, amelyet a hadsereg valaha is jelentett.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közölte, hogy a főváros légvédelme szombat estétől vasárnap reggelig 81 drónt lőtt le. A támadásokban tizenketten megsebesültek, több lakóépület megrongálódott, néhány családi ház pedig teljesen megsemmisült. De egy drón becsapódott egy moszkvai finomító területén, ahol ugyanakkor nem okozott fennakadást a termelésben. Viszont egy másik eszköz felgyújtott egy olajtartályt egy üzemanyagraktárban. Több moszkvai repülőtér is felfüggesztette a működését. A Seremetyjevo nemzetközi repülőtér területére szintén lezuhant egy ukrán drón, de ott nem keletkezett kár.

Az a tény, hogy Ukrajna képes volt áttörni Moszkva sűrű légvédelmi hálózatát, a drónállomány növekedését és a taktikák fejlődését tükrözi.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadást jogos válasznak nevezte a Kijev és más ukrán városok elleni orosz rakéta- és dróncsapásokra. A múlt héten 24 ember vesztette életét, amikor egy orosz rakéta lerombolt egy kilencemeletes lakóházat az ukrán fővárosban.

A csapások azután történtek, hogy egy amerikai közvetítéssel létrejött, rövid ideig tartó háromnapos tűzszünet kudarcot vallott, de a fegyvernyugvás lehetővé tette, hogy Moszkva megtartsa a május 9-i győzelem napi katonai parádét.

Igaz, a megszokottnál jelentősen visszafogottabb formában: a Vörös téren idén nem vonultak fel harckocsik és rakétarendszerek, ami az elemzők szerint az ukrán nagy hatótávolságú dróntámadások potenciális veszélyének egyenes következménye.

Vlagyimir Putyin orosz elnök a parádé után kijelentette, hogy a háború közeledik a végéhez, de sem ütemtervet, sem további részleteket nem közölt. Emellett továbbra is ragaszkodik maximalista követeléseihez, például ahhoz, hogy Ukrajna vonuljon ki abból a négy régióból, amelyeket Moszkva hivatalosan annektált, bár sosem tudott teljesen elfoglalni.

Donald Trump amerikai államfő szintén azt állította, hogy a béke "nagyon közel van", csakhogy az amerikai békeerőfeszítések az iráni háború kitörése óta gyakorlatilag teljesen leálltak.

Az orosz belpolitikában mindeközben egyre nő a feszültség, mert a mobilinternet korlátozása és a népszerű üzenetküldő alkalmazások blokkolása hatalmas gazdasági károkat okoz a vállalatoknak, miközben milliók mindennapi életét nehezíti meg. A hatóságok ezeket a lépéseket az ukrán drónok célzási rendszereinek megzavarásával indokolják, de az állampolgárok petíciók tömkelegét nyújtották be az elnöki hivatalhoz, és tüntetéseket is próbáltak szervezni, amelyeket a karhatalom gyorsan elfojtott.

Még egyes, korábban Kreml-hű katonai bloggerek is nyíltan megkérdőjelezik a kormányzati politikát.

Az orosz állami televízió igyekezett elbagatellizálni a moszkvai támadásokat. Egyes híradásokban csak érintőlegesen számoltak be az eseményekről. A háborúpárti kommentátorok ugyanakkor a légvédelem sebezhetőségére figyelmeztettek, és az ukrán döntéshozatali központok elleni megtorló csapásokat követelték. Szergej Markov Kreml-közeli politológus egyenesen Európát tette felelőssé. Azt állította, hogy a nyugati segítséggel gyártott drónok révén valójában "Európa próbált meg csapást mérni Moszkvára".

