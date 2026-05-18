Moszkva taktikát váltott: úgy kezdték el használni a Lancet sztárfegyvert, hogy szinte lehetetlen védekezni ellene

Az információt Szerhij Beszkresztnov, az ukrán védelmi miniszter tanácsadója osztotta meg Telegram-csatornáján. A szakember szerint több frontszakaszon is megfigyelték, hogy a Lancet típusú bolyongó lőszerek a támadás pillanatáig teljesen néma üzemmódban repülnek. Az oroszok szándékosan alkalmazzák ezt a módszert. Céljuk, hogy megakadályozzák a drón típusának azonosítását és az időben történő reagálást.

A rádiójel hiánya lehetetlenné teszi az ukrán rádióelektronikai felderítő egységek számára a fenyegetés időbeni észlelését.

Így nem tudják meghatározni a drón röppályáját, mielőtt az rázuhanna a célpontra. Ez gyakorlatilag kiiktatja a korai előrejelző rendszerek egyik legfontosabb elemét.

Az új megközelítés arra utal, hogy a Lancetek autonóm navigációs rendszerrel is képesek repülni, így nem igényelnek folyamatos adatkapcsolatot az irányítóállomással. Az ukrán szakértők és katonai mérnökök jelenleg az ezt lehetővé tévő technikai algoritmusokat elemzik. Céljuk, hogy az autonóm navigáció működésének megértésével hatékony ellenintézkedéseket dolgozzanak ki az új fenyegetéssel szemben.

