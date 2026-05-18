Olyan fegyverrel néz szembe Oroszország, amilyennel még sosem: lehullt a lepel a Brave-1-ről

A Brave1 program keretében az ukrán mérnökök mindössze 17 hónap alatt fejlesztették ki az eszközt, amelyet a miniszter egyedi konstrukcióként jellemzett.

Fedorov hangsúlyozta, hogy nem nyugati vagy szovjet fegyverek másolatáról van szó. Ez egy teljesen eredeti ukrán fejlesztés, amelyet kifejezetten a modern hadviselés követelményeihez terveztek, úgy, hogy

kilövés után több tíz kilométeres távolságból hatékonyan támadja meg az erődítményeket, a parancsnokságokat és az egyéb ellenséges célpontokat.

A fegyver 250 kilogrammos robbanótöltettel rendelkezik.

Fedorov szerint az új fegyver azt jelzi, hogy Ukrajna túllépett az egyedi megoldások importálásán. Hamarosan ukrán irányított légi bombák fogják támadni az ellenséges célpontokat.

Olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyek növelik a hatótávolságot és a pontosságot, és ezzel megváltoztatják a modern hadviselés szabályait

– írta a miniszter.

