Olyan fegyverrel néz szembe Oroszország, amilyennel még sosem: lehullt a lepel a Brave-1-ről
Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter bejelentése szerint Ukrajna első saját fejlesztésű irányított légibombája, a Brave1 sikeresen túljutott a teszteken, és készen áll a harctéri bevetésre – számolt be az Ukrinform.

A Brave1 program keretében az ukrán mérnökök mindössze 17 hónap alatt fejlesztették ki az eszközt, amelyet a miniszter egyedi konstrukcióként jellemzett.

Fedorov hangsúlyozta, hogy nem nyugati vagy szovjet fegyverek másolatáról van szó. Ez egy teljesen eredeti ukrán fejlesztés, amelyet kifejezetten a modern hadviselés követelményeihez terveztek, úgy, hogy

kilövés után több tíz kilométeres távolságból hatékonyan támadja meg az erődítményeket, a parancsnokságokat és az egyéb ellenséges célpontokat.

A fegyver 250 kilogrammos robbanótöltettel rendelkezik.

Fedorov szerint az új fegyver azt jelzi, hogy Ukrajna túllépett az egyedi megoldások importálásán. Hamarosan ukrán irányított légi bombák fogják támadni az ellenséges célpontokat.

Olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyek növelik a hatótávolságot és a pontosságot, és ezzel megváltoztatják a modern hadviselés szabályait

– írta a miniszter.

Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére

2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

AgroFuture 2026

2026. május 20.

The Science of Football

2026. május 26.

