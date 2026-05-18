Oroszország egyelőre mélyen hallgat: Ukrajna egyszerre több kulcsfontosságú katonai célpontra is pusztító csapást mért

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara a Facebook-oldalán számolt be a sikeres műveletekről. A közlemény szerint Kaszpijszk közelében egy Project 21980-as Gracsonok osztályú hajót ért találat.

Az ilyen típusú vízi járműveket kifejezetten a haditengerészeti támaszpontok védelmére, valamint a diverziós erők elleni harcra alkalmazzák.

A támadások célpontjai között szerepeltek továbbá orosz drónirányító pontok Rozdolne, Sevcsenko, Dvoricsna, Kamjanszke és Karnatne térségében. Emellett Piddubnéban és Olhinéban az ellenséges csapatösszevonásokra mértek csapást.

Moszkva cikkünk közléséig a támadások tényét nem erősítette meg.

