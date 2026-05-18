Oroszország kezd teret veszíteni Ukrajnában

A Portfolio Signature előfizetői rendszeresen olvashatják a The Economist legérdekesebb cikkeit magyarul, a Portfolio válogatásában. Ez a cikk is egy ilyen írás, de kivétlesen minden olvasónk számára elérhetővé tesszük.
A konfliktus menete azonban láthatóan megfordulni látszik. Oroszország halálos áldozatainak száma továbbra is rendkívül magas, tavaszi offenzívája pedig elakadt.
Elemzésünk ugyanis arra utal, hogy idén – 2023 októbere óta először –
kis mértékű, de folyamatos területveszteségeket szenvedett el.
Becsléseink szerint május 12-ig
280 000-518 000 orosz katona vesztette életét, az összes veszteség (a sebesülteket is beleértve) pedig 1,1 és 1,5 millió fő között mozog
Ez azt jelenti, hogy Oroszország háború előtti harcképes korú férfi lakosságának körülbelül 3%-a halt meg vagy sebesült meg.
Számításainkban a hírszerző ügynökségek, védelmi tisztviselők és független kutatók hiteles áldozati becsléseit ötvözzük a háborús helyzetet nyomon követő rendszerünk adataival, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a harcok intenzitása alapján modellezzük a napi halálesetek számát.
Az ukrán veszteségekre vonatkozó megbízható becslések továbbra is túl szórványosak ahhoz, hogy összehasonlítható modelleket lehessen készíteni ezekből. A CSIS nevű agytröszt egyetlen eddigi becslése szerint azonban az áldozatok száma decemberig elérhette akár 600 000-t is, akikből 100 000–140 000 lehetett a halálos áldozat, ami a háború előtti népesség arányában magasabb, mint Oroszország esetében.
Legújabb elemzésünkben szerepelnek két külföldre kényszerített orosz hírportál, a Meduza és a Mediazona legfrissebb adatai. Adatbázisuk több mint 218 000, a háborúban elesett, név szerint azonosított katonát tartalmaz, akikről a gyászjelentések, a közösségi médiában megjelent bejegyzések és a helyi híradások alapján aprólékos munkával állítottak össze adatokat.
Ezeket az adatokat öröklési nyilvántartásokkal vetik össze, és a két adatbázis közötti eltérés alapján becsülik meg, hogy hány halálesetet nem jegyeztek fel. A közelmúltban kiegészítették az adatokat olyan bírósági ítéletekkel is, amelyek a holttest megtalálása nélkül nyilvánítják a katonákat eltűntnek vagy elhunytnak.
Ez a szomorú mérleg alig jár együtt a frontvonalon elért eredményekkel. A harctér feltérképezése egyre nehezebbé válik, mivel a harcok egyre több területre terjednek ki. Az ukrán drónok a frontvonal mögé is követik a csapatokat, ami megnehezíti az oroszok számára, hogy egységeiket a frontra mozgassák anélkül, hogy célponttá válnának. Egyes források szerint az orosz erők továbbra is lassan, de biztosan nyernek területeket.
A Háborúkutató Intézet (ISW) nevű elemzőműhely harctéri térképeit használó nyomkövető rendszerünk szerint az orosz erők az idén körülbelül 220 négyzetkilométert foglaltak el, ami Ukrajna területének mindössze 0,04%-a.
Az utóbbi időben azonban Ukrajna elkezdte visszaszerezni a területeket: a 30 napos mozgóátlag szerint mintegy 189 négyzetkilométert foglalt vissza.
Lehet, hogy Oroszország talán csak taktikai szünetet tart egy nyári offenzíva előtt. Ez egyben fordulópontot is jelenthet a háborúban.
Címlapkép forrása: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
Török Gábor: Sulyok Tamás nem érti
Megszólalt a politikai elemző Sulyok Tamás sajátos elnöki szerepfelfogásáról.
AI a KKV-knál: a gyors nyereségtől a kockázatkezelésig – hol vannak ma az alacsonyan csüngő gyümölcsök?
A Portfolio székesfehérvári KKV fórumán még mélyebbre ásunk az AI témájában.
Elmondta a Masterplast, mire lenne szüksége az építőiparnak az új kormánytól
Interjút adott Tibor Dávid elnök-vezérigazgató.
Kettészakadt a hatalmas gazdaság: az export száguld, miközben a belföldi piac a mélybe zuhant
A szakértők már beavatkozást sürgetnek, de a kormányzat kivár.
Hamarosan vérdíjat tűzhetnek ki Donald Trump és Benjámin Netanjahu fejére
Halálos fenyegetést is kaptak a bejelentés mellé.
Megszólalt Sulyok Tamás köztársasági elnök a lemondásáról, Magyar Péter ultimátumáról
Elmondta, hogy látja az elnöki szerepkört.
Külföldi szakértők és banki topmenedzserek egy helyen - Mire költenek a bankok az IT-ban?
Jön a Financial IT 2026!
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Az "ügynökakták" megnyitásának adatvédelmi vonatkozásai
Az új kormány egyik szimbolikus ígérete az "ügynökakták" nyilvánosságra hozatala, amelynek teljesítésére rövid határidőt tűztek maguk elé, hiszen ezt az 1956-os forradalom 70. évfordul
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?