Oroszország kezd teret veszíteni Ukrajnában

Hogy még egy rövid tűzszünet sem voltak képesek betartani, jól mutatja: az ukrajnai háború belátható időn belül aligha ér véget. Mindkét fél a másikat vádolta azzal, hogy május 9. és 11. között többször is megsértette a tűzszünetet – és a háborús események nyomon követésére szolgáló rendszerünk, amely műholdas rendszerek segítségével érzékeli a háborúval összefüggésbe hozható tüzek helyét és intenzitását, nem mutatott ki jelentős csökkenést a harcok intenzitásában.

A konfliktus menete azonban láthatóan megfordulni látszik. Oroszország halálos áldozatainak száma továbbra is rendkívül magas, tavaszi offenzívája pedig elakadt.

Elemzésünk ugyanis arra utal, hogy idén – 2023 októbere óta először –

kis mértékű, de folyamatos területveszteségeket szenvedett el.

Oroszország becsült* veszteségei az orosz-ukrán háborúban, 2022. február 24-e és 2026. május 14-e között. Jelmagyarázat: pöttyök = egyedi becslések, szürke sáv = megbízható tartomány, sebesültek, rózsaszín sáv = megbízható tartomány, halálos áldozatok. *A háború intenzitásának alakulása, a területi változások, valamint a veszteségekre vonatkozó hiteles nyílt forrásokból származó és hírszerzési értékelések alapján készült összesített becslés. Forrás: DMSP Nighttime Lights; ESA; EUMETSAT; Institute for the Study of War; AEI’s Critical Threats Project; NASA; WorldPop; The Economist

Becsléseink szerint május 12-ig

280 000-518 000 orosz katona vesztette életét, az összes veszteség (a sebesülteket is beleértve) pedig 1,1 és 1,5 millió fő között mozog

Ez azt jelenti, hogy Oroszország háború előtti harcképes korú férfi lakosságának körülbelül 3%-a halt meg vagy sebesült meg.

Számításainkban a hírszerző ügynökségek, védelmi tisztviselők és független kutatók hiteles áldozati becsléseit ötvözzük a háborús helyzetet nyomon követő rendszerünk adataival, ami lehetővé teszi számunkra, hogy a harcok intenzitása alapján modellezzük a napi halálesetek számát.

Az ukrán veszteségekre vonatkozó megbízható becslések továbbra is túl szórványosak ahhoz, hogy összehasonlítható modelleket lehessen készíteni ezekből. A CSIS nevű agytröszt egyetlen eddigi becslése szerint azonban az áldozatok száma decemberig elérhette akár 600 000-t is, akikből 100 000–140 000 lehetett a halálos áldozat, ami a háború előtti népesség arányában magasabb, mint Oroszország esetében.

Legújabb elemzésünkben szerepelnek két külföldre kényszerített orosz hírportál, a Meduza és a Mediazona legfrissebb adatai. Adatbázisuk több mint 218 000, a háborúban elesett, név szerint azonosított katonát tartalmaz, akikről a gyászjelentések, a közösségi médiában megjelent bejegyzések és a helyi híradások alapján aprólékos munkával állítottak össze adatokat.

Ezeket az adatokat öröklési nyilvántartásokkal vetik össze, és a két adatbázis közötti eltérés alapján becsülik meg, hogy hány halálesetet nem jegyeztek fel. A közelmúltban kiegészítették az adatokat olyan bírósági ítéletekkel is, amelyek a holttest megtalálása nélkül nyilvánítják a katonákat eltűntnek vagy elhunytnak.

Az orosz ellenőrzés alatt álló területek nettó változása Ukrajnában, 30 napos mozgóátlag, km². Jelmagyarázat: vonal feletti rész (piros) = orosz területszerzés, vonal alatti rész (fekete) = orosz területvesztés. Feliratok (balról jobbra): Bahmut elesik, második ukrán ellentámadás, Avgyejevka elesik, Harkiv elesik, Vuhledar elesik, megkezdődik a 2025 nyári orosz offenzíva. Forrás: Háborúkutató Intézet (Institute for the Study of War), az American Enterprise Insitute (AEI) Kritikus Fenyegetések Projektje (Critical Threats Project), The Economist

Ez a szomorú mérleg alig jár együtt a frontvonalon elért eredményekkel. A harctér feltérképezése egyre nehezebbé válik, mivel a harcok egyre több területre terjednek ki. Az ukrán drónok a frontvonal mögé is követik a csapatokat, ami megnehezíti az oroszok számára, hogy egységeiket a frontra mozgassák anélkül, hogy célponttá válnának. Egyes források szerint az orosz erők továbbra is lassan, de biztosan nyernek területeket.

A Háborúkutató Intézet (ISW) nevű elemzőműhely harctéri térképeit használó nyomkövető rendszerünk szerint az orosz erők az idén körülbelül 220 négyzetkilométert foglaltak el, ami Ukrajna területének mindössze 0,04%-a.

Az utóbbi időben azonban Ukrajna elkezdte visszaszerezni a területeket: a 30 napos mozgóátlag szerint mintegy 189 négyzetkilométert foglalt vissza.

Lehet, hogy Oroszország talán csak taktikai szünetet tart egy nyári offenzíva előtt. Ez egyben fordulópontot is jelenthet a háborúban.

