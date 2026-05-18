Putyin és Zelenszkij végre egyetért valamiben, egy bagatell dolgon mégis elbukhat a béke

Mind Vlagyimir Putyin orosz, mind Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyetért abban, hogy európai vezetője legyen a két háborús fél közötti béketárgyalásoknak.
Putyin már egy nevet be is dobott, Gerhard Schröder volt német kancellárét, akivel köztudottan baráti viszonyt ápol. Őt azonban az európaiak elutasították, mivel korábban több orosz állami vállalatban is fontos pozíciókat töltött be.
Magától értetődő lenne a szerepre az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas, aki jelezte, hogy vállalná is ezt.
Három uniós diplomata azonban azt mondta, az észt Kallas egyértelmű oroszellenessége miatt Putyin biztosan nemet mondana a személyére.
Felvetődött egy másik volt német kancellár, Angela Merkel neve is, aki még kancellárként a teljeskörű háború kitörése előtt, a „donbaszi polgárháború” idején Emmanuel Macron francia elnökkel próbált közvetíteni Oroszország és Ukrajna között, Putyinnal és Zelenszkijjel is tárgyalva. Azonban ezek a „normandiai formátumú” tárgyalások végül kudarcot szenvedtek, ezért sokak számára Merkel sem tűnik jó választásnak.
Alexander Stubb finn elnök neve is felmerült, aki jó tárgyaló hírében áll, és azon kevés vezetők egyike, akik jól megértetik magukat Donald Trump amerikai elnökkel is. Finnország évtizedeken keresztül semleges volt, 2023-ban azonban csatlakozott a NATO-hoz, Putyin számára ez pedig valószínűleg elfogadhatatlanná teszi a személyét.
Mario Draghi olasz politikus neve is felmerült, aki éveken keresztül az Európai Központi Bank elnöke volt, később olasz miniszterelnökként is tevékenykedett. Draghi sem nem „héja” Moszkvával szemben, sem nem szimpatizál Putyinnal, így ő alkalmas jelöltnek tűnik, de egyelőre nincs hír arról, hogy vállalná a békeközvetítő szerepét.
Fölvetődött az is, hogy ne európai uniós ország politikusa legyen a főtárgyaló. Felmerült Espen Barth Eide norvég, illetve Subrahmanyam Jaishankar indiai külügyminiszter neve is.
A Politico szerint
a főtárgyaló kiválasztásának legnagyobb akadálya nem Putyin vagy Zelenszkij, hanem az európai politikusok képtelensége arra, hogy megállapodjanak maguk között.
Címlapkép forrása: Christian Marquatdt - Pool/Getty Images
