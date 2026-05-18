Teljesen leválna az USA-ról a NATO egyik legerősebb hatalma - Új vadászgépet villantottak
A Turkish Aerospace megkezdte a Hürjet szuperszonikus kiképző és könnyű csapásmérő repülőgép hordozófedélzeti változatának fejlesztését. Ezzel a lépéssel Törökország saját gyártású, merevszárnyú fedélzeti repülőgéphez juthat a tervezett hadihajóira - közölte az Army Recognition.

A lépés szorosan illeszkedik az ország Mavi Vatan (Kék Haza) tengerészeti stratégiájához. Ennek keretében Ankara a vitatott tengeri övezetekben kívánja megerősíteni erőkivetítési képességét. A haditengerészeti Hürjet a tervek szerint a MUGEM repülőgép-hordozón teljesít majd szolgálatot. A gép a Bayraktar TB3 és a Kızılelma pilóta nélküli repülőgépekkel együtt alkotna vegyes, ember vezette és autonóm fedélzeti légierőt.

A fedélzeti változat kialakítása számos szerkezeti módosítást igényel. A repülőgép megerősített futóművet, teherbíróbb sárkányszerkezetet és fékezőhorgot kap, hogy ellenálljon az ismétlődő hordozófedélzeti leszállások extrém igénybevételének. Az alap Hürjet egyhajtóműves, kétüléses gép. Hossza 13,6 méter, fesztávolsága 9,5 méter, csúcssebessége pedig eléri az 1,4 machot. Mintegy háromtonnás hasznos terhelésével nem helyettesíthet egy nehéz fedélzeti vadászgépet. Kompakt mérete azonban komoly előnyt jelent a szűkös hajófedélzeteken és hangárokban, emellett repült óránkénti üzemanyag-fogyasztása is kedvezőbb.

A fejlesztés legkritikusabb eleme nem a fegyverzet integrációja, hanem a leszállási folyamat megoldása.

Míg egy hagyományos futópályán a terhelés hosszú féktávolságon oszlik el, a hordozófedélzeti leszállás nagy süllyedési sebességgel és a fékezőkötél általi hirtelen megállással jár. Ez a futómű és a törzs ütéselnyelő képességének jelentős növelését teszi szükségessé. Emellett újra kell tervezni a törzs hátsó alsó részét, a fékezőhorgot befogadó rekeszt, a hidraulikát, a repülésirányító szoftvert, a féklogikát és a gumiabroncsokat is.

Legalább ennyire fontos a tengeri környezetre való felkészítés. A sós levegő és a magas páratartalom egyaránt károsítja a csatlakozókat, az érzékelőket, a mozgatóberendezéseket, az avionikai hűtőrendszereket, a kötőelemeket, a hajtóműalkatrészeket, valamint a kompozit és fém elemek illesztéseit. Ha ezekre a korrózióvédelmi kihívásokra nem találnak megoldást már a tervezési fázisban, az a későbbiekben komoly bevethetőségi problémákhoz vezethet.

Címlapkép forrása: CeeGee via Wikimedia Commons

