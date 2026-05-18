Titkos üzenetet kapott Donald Trump: ezen a 14 pontos listán múlhat a háború lezárása
Friss béketervet küldött Irán az Egyesült Államoknak Pakisztánon keresztül – számol be az Al-Dzsazíra.

A katari lap iráni médiaforrások alapján azt írja:

a Fehér Házba Teherán egy új, 14 pontos béketervet küldött, Pakisztánon keresztül.

A terv konkrét elemeiről semmit nem lehet tudni, a lap csak annyit közölt, hogy

Teherán le akarja zárni a háborút és bizalmat akar építeni.”

Kitérnek még arra is, hogy a pakisztáni belügyminiszter már három napja Teheránban van.

Az Egyesült Államok és Irán több béketervet is tárgyalt az elmúlt hetekben, egyelőre nem sikerült megállapodni a háborús helyzet rendezéséről. A fő oka ennek az, hogy Teherán semmiképpen nem akarja feladni atomprogramját, az Egyesült Államok viszont nem hajlandó tartós békét kötni Iránnal enélkül.

