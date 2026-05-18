Több tízezer növénnyel és belvárosi tetőterasszal nyitotta meg kapuit az új Moxy hotel Budapesten

Megnyílt Magyarország első Moxy szállodája Budapest belvárosában, a Kazinczy utcában. A Marriott csoporthoz tartozó, 281 szobás hotel egykori balettintézet helyén várja a vendégeket.

Property X 2026 Újra Property X! - A Portfolio legélménydúsabb, legsportosabb ingatlan X finanszírozás X építőipar konferenciája idén is Füredre hívja a szakma kiemelt szereplőit! Találkozzunk!

A Marriott portfóliójának új tagját az osztrák BWM építésziroda tervezte. A hotelben egy éjjel-nappal nyitva tartó fitneszterem, valamint két rendezvényterem is helyet kapott.

Forrás: Forestay. Fotó: Kövér István

A kikapcsolódást a tetőteraszon kialakított Saddle & Sky koktélbár teszi teljessé, amelyet Erzsébet királyné Sissi lovaglószenvedélye ihletett. Ezt a jövőben további földszinti vendéglátóhelyek egészítik majd ki. A szálloda koncepciója a lazább, közvetlenebb élményekre helyezi a hangsúlyt: érkezéskor a vendégek a bárpultnál jelentkezhetnek be egy üdvözlőital kíséretében.

Forrás: Forestay. Fotó: Kövér István

A magyar Forestay Group beruházásában megvalósult projekt a környék városrehabilitációjához is hozzájárul. Az épület elnyerte a BREEAM Excellent minősítést energiahatékony gépészetével , napelemekkel és több mint nyolcvan elektromos autótöltővel. A fejlesztők nyolcvanegy nagy méretű fát és több mint tízezer dísznövényt és cserjét is ültettek.

Címlapkép forrása: Forrás: Forestay. Fotó: Kövér István